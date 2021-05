Simone Inzaghi: stipendio e patrimonio del nuovo allenatore dell’Inter

Condividi su

Dopo la vittoria dello scudetto e il recente addio dell’ex-allenatore Antonio Conte, arriva la notizia che Simone Inzaghi sarà il prossimo allenatore della squadra.

Classe 1976, Simone Inzaghi è un allenatore di calcio ed ex-calciatore italiano, cresciuto inizialmente nella giovanile della squadra della sua città, il Piacenza, a soli 18 anni viene mandato in serie C al Carpi. Nella stagione 1997-1998 riesce ad emerge in C1 insieme al Brescello dove con 21 presenze ha portato a casa 10 gol.

L’inizio nella Lazio e gli anni seguenti di Simone Inzaghi

Non appena approdato nei biancocelesti Inzaghi conquista subito la Supercoppa UEFA e si dimostra una fondamentale aggiunta sia in campionato che in Champions League dove dà dimostrazione di grande livello. Entra a far parte anche della nazionale sotto i commissari tecnici Dino Zoff e Giovanni Trapattoni, giocando tre partite una delle quali insieme al fratello Filippo Inzaghi, per la precisione l’amichevole con la spagna nel 2000.

La carriera come allenatore

Nel 2010, con un anno di anticipo rispetto al termine previsto sul contratto, Simone Inzaghi annuncia la rescissione con la Lazio e rimane nell’ambiente biancoceleste in veste di allenatore degli Allievi Regionali con cui vince a fine stagione la Coppa regionale.

Nella stagione successiva viene promosso nella panchina degli Allievi Nazionali biancocelesti. Poi nel 2014 arriva a guidare la Primavera della Lazio subentrando ad Alberto Bollini e vince la coppa Italia di categoria contro la Fiorentina. Da qui la lunga esperienza in panchina con la Lazio con cui vince la Supercoppa Italiana nel 2017 e nel 2019, ma anche la Coppa Italiana nella stagione 2018-2019.

Quanto guadagna Simone Inzaghi?

Dopo il 2017, Simone Inzaghi, ha firmato un contratto con la Lazio per uno stipendio base di 1,2 milioni netti più dei bonus che potevano portare il compenso a un totale di 1,5 milioni. Nel 2019 ha rinnovato per uno stipendio di 2 milioni, più diversi bonus tra cui la vittoria dello scudetto di 400 mila euro. L’offerta dell’Inter per il nuovo allenatore sarebbe un triennale da 3,9 milioni a stagione.

