Dopo il trionfo dell’Inter è arrivata la notizia dell’addio di Antonio Conte, allenatore della squadra. Il comunicato diffuso dalla squadra di poche righe spiega come il Club e l’ex allenatore abbiano trovato un accordo:

“FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Antonio Conte. Tutto il Club desidera ringraziare Antonio per lo straordinario lavoro svolto, culminato con la conquista del diciannovesimo Scudetto. Antonio Conte rimarrà per sempre nella storia del nostro Club”

Chi è Antonio Conte e quanto guadagna?

Antonio Conte, nasce a Lecce nel 1969, è un allenatore ed ex calciatore italiano, nel ruolo di centrocampista. Ha esordito in serie A con il Lecce, per poi passare alla Juventus con cui è rimasto per tredici stagioni, tra il 1990 e il 2000, diventandone anche capitano. Con la Juventus, l’ex-allenatore dell’Inter, ha vinto cinque campionati di Serie A, oltre a numerosi trofei internazionali come la Coppa UEFA 1992-1993, la Champions League 1995-1996, la supercoppa UEFA 1996 e la Coppa Intercontinentale 1996.

Stando alle indiscrezioni la buona uscita che l’Inter lascerà all’allenatore, ormai ex, Antonio Conte è di circa sette milioni. D’altra parte l’allenatore è considerato tra i più capaci della sua generazione, ha iniziato la sua attività in panchina con il Bari, dal 2008 al 2009, e il Siena dal 2010 al 2011. Poi torna in veste di tecnico alla Juventus dal 2011 al 2014, in cui il Club si conferma Campione d’Italia per tre stagioni consecutive. Tra il 2014 e il 2016 è stato commissari tecnico della nazionale italiana.

Secondo alcune fonti, sarebbe l’allenatore più pagato di Serie A con uno stipendio di circa 12 milioni, netti, a stagione. Segue Paulo Fonseca con 2,5 milioni di euro a stagione e al terzo posto Gasperini, tecnico dell’Atalanta con 2,2 milioni di euro a stagione.

