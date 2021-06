Serie Tv giugno 2021: il calendario delle prossime uscite di Netflix

Condividi su

Dopo la rassegna delle prossime uscite in ambito serie tv giugno 2021 per tutte le principali piattaforme di streaming online: Netflix, AmazonPrime Video e DinseyPlus, concentriamoci sul calendario delle novità di Netflix.

La piattaforma torna a dare molta attenzione alle serie tv in questo mese di giugno 2021, in particolare sono previsti molti nuovi arrivi, ma anche grandi ritorni con seconde o terze stagioni. A partire dalla la seconda stagione di Summertime, perfetta per iniziare a respirare l’aria delle vacanze, continuando con il ritorno di Feel Good. In arrivo nel catalogo delle serie tv di Netflix anche Sweet Tooth, la serie tv fantasy basata sull’omonimo fumetto e sviluppata per Netflix da Jim Mickle e Beth Schwartz. Infine grande ritorno, molto atteso, per la seconda stagione di Lupin, la serie che incantato gran parte degli utenti della piattaforma. Da venerdì 11 giugno Assan Diop tornerà sugli schermi di Netflix con i nuovi 5 episodi della seconda stagione, per chi non avesse ancora visto la prima è sicuramente arrivato il momento di recuperare.

Serie tv giugno 2021: il calendario delle prossime uscite

Giovedì 3 giugno

Summertime Stagione 2

Venerdì 4 giugno

Feel Good Stagione 2

Sweet Tooth

Venerdì 11 giugno

Lupin Parte 2

Martedì 15 giugno

Rilassare la mente

Workin’ Moms Stagione 5

giovedì 17 giugno – serie tv giugno 2021

Black Summer Stagione 2

Venerdì 18 giugno

Elite Stagione 4

Mercoledì 23 giugno

Too Hot To Handle Stagione 2

Giovedì 24 giugno

Il regista nudo Stagione 2

Venerdì 25 giugno

Sex/Life

Le novità nel catalogo per il film

Giovedì 3 giugno

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal – Il film Parte 1-2

Mercoledì 9 giugno

Awake

Domenica 13 giugno

The Lego Movie 2

Martedi 15 giugno

Song One

Mercoledì 23 giugno

La Casa De Las Flores – Il film

Lunedì 28 giugno

Il giudizio del drago

Mercoledì 30 giugno

America – Il film

