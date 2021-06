Serie Tv giugno 2021: calendario prossime uscite DisneyPlus

Condividi su

Dopo le novità nei cataloghi di Netflix e Amazon Prime Video in ambito serie tv per il mese di giugno 2021, ma non solo, analizziamo anche tutte le prossime uscite per DisneyPlus.

Arrivano tante novità nel catalogo serie tv nel mese di giugno 2021 anche per DisneyPlus e Star, a partire da “Luca” il nuovo film Pixar nonché primo lungometraggio ambientato in Italia.

“Luca” è la storia di formazione di un ragazzino che vive un’estate indimenticabile. Luca condivide le sue avventure con l’amico Alberto, ma il divertimento è minacciato da un segreto ben custodito: i due sono due mostri marini provenienti da un mondo sottomarino. “Luca” è diretto da Enrico Casarosa e prodotto da Andrea Warren.

Il lungometraggio non uscirà nelle sale, ma sarà disponibile sulla piattaforma di streaming DisneyPlus a partire dal prossimo 18 giugno 2021.

Si torna anche a parlare di Avengers, dopo il grande successo di Wanda Vision e The Falcon and The Winter Soldier perchè è in arrivo, per la precisione il 9 giugno una grande novità tra le serie tv di giugno 2021 per Disney Plus. Si tratta di Loki, la serie è stata creata da Michael Waldron e Basata sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics, la serie è ambientata nel Marvel Cinematic Universe.

Il calendario completo delle serie tv giugno 2021

Loki , dal 9 giugno 2021 su Disney Plus

, dal 9 giugno 2021 su Disney Plus Luca , dal 18 giugno su Disney Plus

, dal 18 giugno su Disney Plus Love,Victor – Star Original dal 18 giugno su Disney Plus

– Star Original dal 18 giugno su Disney Plus Raya e l’ultimo drago , dal 4 giugno su Disney Plus

, dal 4 giugno su Disney Plus Genius:Aretha dal 4 giugno su Disney Plus

dal 4 giugno su Disney Plus La misteriosa accademia dei giovani geni , dal 25 giugno su Disney Plus

, dal 25 giugno su Disney Plus PRIDE – Star original, dal 25 giugno su Disney Plus

– Star original, dal 25 giugno su Disney Plus Wolfgang , dal 25 giugno su DisneyPlus

, dal 25 giugno su DisneyPlus Di nuovo noi , dall’11 giugno su Disney Plus

, dall’11 giugno su Disney Plus Zenimation , dall’11 giugno su DisneyPlus

, dall’11 giugno su DisneyPlus Summer Camp, dal 4 giugno su DisneyPlus.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it