Cosa vedere su Netflix: tutti i contenuti da guardare almeno una volta

Cosa vedere su Netflix? Iniziamo con le grandi novità del mese di giugno 2021. La piattaforma di streaming torna a dare molta attenzione alle serie tv in questo mese, in particolare sono previsti molti nuovi arrivi, ma anche grandi ritorni con seconde o terze stagioni. A partire dalla la seconda stagione di Summertime, perfetta per iniziare a respirare l’aria delle vacanze, continuando con il ritorno di Feel Good.

In arrivo nel catalogo delle serie tv di Netflix anche Sweet Tooth, la serie tv fantasy basata sull’omonimo fumetto e sviluppata per Netflix da Jim Mickle e Beth Schwartz. Infine, tra le cose da vedere su Netflix, il grande ritorno di Lupin, la serie che incantato gran parte degli utenti della piattaforma. Da venerdì 11 giugno Assan Diop tornerà sugli schermi di Netflix con i nuovi 5 episodi della seconda stagione, per chi non avesse ancora visto la prima è sicuramente arrivato il momento di recuperare.

Cosa vedere su Netflix: grandi classici

How I Met Your Mother, dopo che è stata annunciata anche la nuova serie tv maggio How I met your father, con protagonista Hilary Duff, impossibile non pensare a un grande re-watch della celebre serie tv. Al centro le avventure di Ted Mosby in cerca del grande amore, la donna che sposerà. A condire le sue storie un po’ sfortunate gli immancabili amici Lily, Marshall, Robin e Barney. Sicuramente uno dei must tra le cose da vedere su Netflix.

Boris, una delle eccellenze italiane, Boris fiction sulla fiction. Protagonista indiscusso è Renè Ferretti, il regista della serie al centro della narrazione di Boris, ma anche Stanis La Rochelle ( Pietro Sermonti), Corinna Negri ( Carolina Crescentini) e Arianna Dell’Arti (Caterina Guzzanti). Un pezzo unico all’interno delle serie tv. Una grande classico tra le cose da vedere su Netflix che veramente non stanca mai.

Tra i contenuti da non perdere sulla piattaforma di streaming anche la celebre “The Crown”, “Modern Family”, “New Girl” o grandi film che hanno fatto la storia del cinema come “The Truman Show”, “O Fratello dove sei” e “Il Divo”.

