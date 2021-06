Condividi su

Eclissi 10 giugno 2021: di cosa si tratta, orario e come vederla in Italia

Eclissi 10 giugno 2021: oggi si svolgerà un interessantissimo evento astronomico, un’eclissi solare anulare. Il fenomeno sarà visibile nell’emisfero nord del nostro pianeta e, a seconda delle condizioni meteorologiche, si potrà osservare anche da alcune parti del territorio italiano.

Eclissi 10 giugno 2021: di cosa si tratta?

Eclissi 10 giugno 2021: oggi si svolgerà un interessantissimo evento astronomico, nello specifico, si tratta di un’eclissi solare anulare. In pratica, quell’eclissi che si verifica quando la Luna copre solo in parte il sole, dunque, senza bloccare del tutto la luce emessa dalla stella. L’effetto è che appunto si formi una sorta di “anello di luce” (il cui spessore dipende dalla grandezza della porzione di Sole che viene oscurata dalla Luna).

In breve, in questo periodo la Luna si trova “lontano dalla Terra” (la distanza varia tra circa 365mila e 405mila chilometri nel corso di un anno): per questo riesce a “bloccare” solo una parte del Sole. Quando si trova più vicina alla Terra, al contrario, può arrivare a “bloccare” del tutto la luce solare, dando luogo a fenomeno comunemente noto come eclissi solare totale.

Orario e come vedere l’eclissi solare

Eclissi 10 giugno 2021: l’eclissi anulare sarà visibile in tutto l’emisfero nord del nostro pianeta. Sarà visibile, in parte, anche in alcune parti dell’Italia. Per vedere il fenomeno saranno decisive le condizioni atmosferiche: in pratica, se sarà nuvoloso purtroppo lo spettacolo di fatto non sarà visibile. L’evento si potrà osservare chiaramente soprattutto dall’Artico, d’altra parte, si riuscirà a vedere in molti paesi, Stati Uniti e Canada per esempio (ma sempre solo in alcune zone di essi come in Italia).

Tornando a come e quando vedere l’eclissi solare anulare di oggi, 10 giugno 2021, nel nostro paese bisogna sottolineare che i più fortunati saranno gli abitanti dell’Italia settentrionale e in particolare del Nord, oltre ad alcuni del Centro. In linea di massima, sula costa tirrenica il fenomeno (nuvole permettendo) si potrà osservare dalla Toscana in su mentre sulla costa adriatica dalle Marche a salire. L’inizio dell’evento intorno alle 11 e 30: durerà fino alle 13 più o meno (a Milano sarà osservabile dalle 11 e 30, a Firenze dalle 11 e 50, a Venezia intorno allo stesso orario). Per tutti gli altri l’Unione Astrofili Italiani ha organizzato una diretta su Youtube con ora di inizio fissata alle 11.

