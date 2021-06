Condividi su

Sondaggi elettorali EMG, Fratelli d’Italia in frenata, perde mezzo punto

Dopo una lunga cavalcata nei mesi scorsi che l’aveva portato al secondo posto dietro la Lega, Fratelli d’Italia subisce la prima importante battuta d’arresto. Secondo gli ultimi sondaggi elettorali di EMG perde mezzo punto, andando al 18,6%, mentre il partito di Salvini aumenta di tre decimali, dal 21,2% al 21,5%.

A scendere però sono anche il PD, del 0,2% al 17,8% e il Movimento 5 Stelle, di tre decimali al 17,1%.

Raggiunge invece il 7% Forza Italia, in crescita del 0,2%.

Tra i partiti più piccoli si registra una diminuzione di un decimale di Italia Viva, che va al 3,7%, mentre Azione va dal 3% al 3,2%.

Stabili o con movimenti di non più di un decimale le altre forze . I Verdi sono al 2,1%, Sinistra Italiana e Articolo 1 all’1,9%, Coraggio Italia all’1,4%, davanti a +Europa all’1,2%

EMG nei propri sondaggi elettorali indaga anche il gradimento a un’eventuale federazione di centrodestra, di cui si parla nella coalizione.

La maggioranza dei suoi elettori, il 56%, è a favore, ma questa è una media. Se tra i leghisti sono l’81% quelli che approverebbe tale federazione, tra gli elettori di FdI si scende al 48%, mentre tra i forzisti al 42%. I contrari però rimangono meno di chi è a favore.

Sondaggi elettorali EMG, aumenta ancora la fiducia nel governo Draghi

Come in altre occasioni i sondaggi elettorali di EMG si occupano anche della fiducia degli elettori verso il governo.

Quello di Mario Draghi continua a guadagnare consenso. Raggiunge, cosa rara per un esecutivo in carica il 51% di giudizi positivi, un 2% in più della scorsa settimana.

Mentre diminuiscono dal 43% al 42% quelli negativi.

Un’altra domanda del sondaggio verteva sull’uso della mascherina, che con le regioni che ormai stanno andando gradualmente in zona bianca rimane la maggiore prescrizione ancora in vigore per combattere la pandemia.

Il 43% degli italiani afferma che anche quando non sarà più obbligatoria la userà, ma solo in alcune situazioni. Mentre solo il 32% non la userà più tout court, cui fa da contraltare il 23% che invece continuerà a indossarla sempre

Questi sondaggi elettorali sono stati svolti il 7 giugno su un panel telematico di 1584 soggetti

