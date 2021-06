Condividi su

Italia Svizzera Europei 2021: formazioni, orario e dove vedere la partita in tv e streaming

Italia Svizzera Europei 2021: oggi, mercoledì 16 giugno, l’Italia affronta la seconda partita del girone. Dopo la netta vittoria contro la Turchia, portando altri tre punti a casa la nazionale sarebbe matematicamente qualificata alla seconda fase del torneo (forse anche della prima posizione in caso di vittoria o pareggio della Turchia contro il Galles).

Italia Svizzera Europei 2021: le probabili formazioni

Oggi, mercoledì 16 giugno 2021, è il giorno di Italia Svizzera: a partire dalle 11 gli azzurri svolgeranno l’ultima sessione di rifinitura in vista del match. Fissata alle 19.15 la partenza verso lo Stadio Olimpico. La partita comincerà alle 21. Sul fronte della formazione che scenderà in campo, Mancini sembra orientato a sostituire nel ruolo di terzino destro l’infortunato Florenzi con Rafael Toloi che, quindi, avrebbe vinto il ballottaggio con Di Lorenzo. Per il resto, a meno di sorprese dell’ultimo minuto, tutti confermati gli uomini che hanno battuto i turchi.

Quindi, saranno disposti col 4-3-3 Donnarumma tra i pali, Bonucci e Chiellini centrali di difesa, Spinazzola terzino sinistro, in mezzo al campo Barella, Jorginho e Locatelli, il tridente avanzato sarà composto da Berardi, Immobile e Insigne. Cresce l’attesa per il ritorno da disponibile di Verratti: sembra che non se parlerà prima dell’incontro con il Galles del tardo pomeriggio di domenica 20 giugno. La Svizzera si posizionerà con un 3-4-1-2: Sommer in porta, Elvedi, Schar, Akanji in difesa, Mbabu, Freuler, Xhaka e Rodriguez in mediana, Embolo e Seferovic in avanti.

Dove vedere la partita in tv e streaming

In tutto dovrebbero assistere a Italia Svizzera 16mila tifosi di cui circa 4mila svizzeri. Chi non avrà la fortuna di andare allo stadio, chiaramente, potrà cvedere la partita in tv e streaming: il match sarà trasmesso da Rai 1 e da Sky Sport a partire dalle ore 21 (grazie alle app web e mobile di RaiPlay e Sky si potrà guardare anche in streaming).

