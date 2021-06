Condividi su

Sondaggi politici SWG, gli italiani per l’assegno unico, ma non pensano faranno nascere più figli

Agli italiani l’assegno unico per i figli appena approvato, che sostituirà agevolazioni, detrazioni, sussidi oggi esistenti, piace. Per il 53% semplificherà l’accesso ai contributi e per il 50% aiuterà le famiglie italiane. E piace ancora di più chi ha figli con meno di 21 anni.

E tuttavia secondo gli ultimi sondaggi politici di SWG che di questo tema di occupano sono pochi quelli che pensano che incentiverà la natalità. Lo pensa solo il 32%, e il 38% dei genitori.

La valutazione su questa misura è quindi dolce-amara. E secondo gli stessi sondaggi politici gli italiani sono piuttosto spaccati sulla sua equità. Se per il 22% sarà effettivamente equa, per il 24% a beneficiarne troppo saranno le famiglie con reddito basso. La pensano così soprattutto i genitori di under 21. Mentre solo per il 10% sarà soprattutto a vantaggio di quelle con reddito alto.

Sondaggi politici SWG, Stato, regioni, comuni bocciati sul sostegno alla famiglia

Per il 41% comunque l’assegno unico porterà a un maggiore sostegno economico verso le famiglie. Per il 13% tale incremento anzi sarà significativo. Si tratta di una percentuale superiore a quella di crede che invece non vi sarà alcun aumento, il 30%, o di chi addirittura pensa che potrebbe diminuire. Questi ultimi però sono solo il 9%

Si tratta di una speranza probabilmente dettata anche dalla delusione per la situazione attuale. Secondo i sondaggi politici di SWG solo il 41% dà un voto positivo o sufficiente alle politiche familiari dello Stato. Mentre è negativo per il 38% e il 21% non si esprime. Il voto medio in particolare è 5,4, 5,8 tra chi ha figli minorenni.

Ma è ancora peggio il giudizio sulla regione e sul comune. Nel primo caso sono il 36% quelli che esprimono un voto positivo, nel secondo il 33%.

I sondaggi politici di SWG sono stati realizzati tra il 9 e l’11 giugno, su 800 soggetti con metodo CATI-CAMI-CAWI

