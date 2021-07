Condividi su

Italia Belgio Quarti Europei 2021: formazioni, orario, dove vedere la partita

Quarti Europei 2021: cominciano oggi, venerdì 2 luglio 2021, si parte alle 18 con Svizzera-Spagna, alle 21, invece, è il turno di Italia-Belgio. Le vincenti dei due match si incontreranno in semifinale. Con quale formazione scenderanno in campo gli azzurri?

Italia Belgio: probabili formazioni e dove vedere la partita

Quarti Europei 2021: cominciano oggi, venerdì 2 luglio 2021, vedranno protagoniste 8 nazionali: Svizzera (ha battuto la Francia campione del Mondo), Spagna (battuta la Croazia), Belgio (i diavoli rossi hanno eliminato il Portogallo di Cr7), Italia (prima nel girone a punteggio pieno e con porta inviolata ha superato l’Austria agli ottavi), Inghilterra (ha fatto fuori la Germania in virtù di un netto 2 a 0), Repubblica Ceca, Danimarca e Ucraina (sorprendenti outsider del torneo). Le prime nazionali a scendere in campo Svizzera e Spagna: appuntamento fissato alle 18 (la partita si potrà guardare sia sulla Rai che su Sky e rispettive piattaforme di streaming). Italia Belgio si giocherà alle 21.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, molta pre-tattica da parte dei due allenatori intenzionati a non scoprire troppo le carte: Mancini sembra intenzionato a confermare la linea mediana a tre Barella-Jorginho-Verratti, in difesa è probabile la sostituzione di Chiellini, che stenta più del previsto a recuperare dall’ultimo infortunio muscolare rimediato nella seconda partita del girone contro la Svizzera, con Acerbi, in attacco potrebbe optare per il turn over tra Berardi e Chiesa, per il resto i titolari dovrebbero essere quelli già visti contro l’Austria. Il Ct del Belgio Roberto Martinez non sa ancora se potrà contare sui gioielli Hazard e De Bruyne (più ottimismo sul recupero di quest’ultimo).

I precedenti tra le due nazionali

Quarti Europei 2021 Italia Belgio prima del match di oggi le due nazionali si sono incontrate 23 volte: 14 vittorie per gli azzurri, 4 i pareggi, 4 le vittorie dei diavoli rossi. L’ultimo incrocio sempre al torneo continentale, edizione 2016: all’epoca la nazionale di Antonio Conte si impose per 2 a 0 (reti di Giaccherini e Pellè). Oltre all’accesso in semifinale, in ballo anche un record. Entrambe le squadre hanno vinto le ultime 14 partite degli Europei considerando anche le qualificazioni. Chi vince, supera la Germania, e mette in fila la più lunga striscia di successi nella storia della competizione.

