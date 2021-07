Migliori offerte Trenitalia Luglio 2021: tariffe e come si richiedono i biglietti

Condividi su

L’estate è ufficialmente arrivata e dopo aver visto tutte le novità per le offerte delle tariffe telefoniche non rimane che organizzare il viaggio e iniziare una nuova rassegna con le migliori offerte per i viaggi. Iniziamo con i treni e partiamo proprio da Trenitalia che per questa estate 2021 riserva tantissime sorprese.

Iniziamo parlando della migliore offerta in tema viaggi: la promo estate insieme. Si tratta di una promozione firmata Trenitalia e attiva per tutta l’estate 2021, in cosa consiste? Si tratta di una promo che comprende viaggi illimitati per 4 week end consecutivi verso qualsiasi destinazione italiana servita, ovviamente, dai treni regionali di Trenitalia per soli 39 euro. Analizziamo bene le condizioni dell’offerta. Allora si tratta di una promo valida per l’acquisto dei biglietti a partire dalle 12:00 del venerdì fino alle 12:00 del lunedì successivo (sempre per 4 week end consecutivi).

Per chi invece ha intenzione di viaggiare tutti i fine settimana, la migliore offerta viaggi è sicuramente la promozione Estate Insieme XL. Si tratta di una promozione simile all prima, ma che con 99 euro permette di viaggiare tutti i fine settimana dall’11 giugno al 27 settembre 2021.

Come acquistare le migliori offerte di viaggi?

Per acquistare le migliori offerte di viaggi sicuramente è necessario fare molte ricerche e controllare le migliori promozioni in giro. Per quanto riguarda le promo Trenitalia queste sono acquistabili come segue:

accedi dal form di acquisto in home page alla sezione Altro/Miglior prezzo ;

; clicca sul tab Altri Servizi sulla sinistra;

sulla sinistra; seleziona Promo (solo treni regionali);

(solo treni regionali); scegli la tua promozione preferita dal menu a tendina;

scegli da quando far partire la validità della tua promo.



