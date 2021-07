Condividi su

Italia Inghilterra finale Europei 2021: formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming

Italia Inghilterra la Finale degli Europei 2021. Saranno gli azzurri di Mancini e i leoni di Southgate a giocarsi la sedicesima edizione del torneo continentale. Fischio di inizio della partita previsto per le 21 di domenica 11 luglio allo stadio Wembley di Londra: verrà trasmessa da Sky (e sulla relativa piattaforma di streaming SkyGo) e, naturalmente, da Rai 1 e Raiplay.

Italia Inghilterra la finale degli Europei 2021

Italia Inghilterra la Finale degli Europei 2021. Gli azzurri approdano all’ultimo atto del torneo continentale dopo aver guidato a punteggio pieno e senza subire reti il proprio girone. Dopodiché hanno battuto Austria, Belgio e, ai rigori, la Spagna. I leoni, invece, nel proprio girone hanno vinto di misura sia con la Repubblica Ceca che con la Croazia, non sono andati oltre il pareggio con la Scozia. Eliminata la Germania con un secco 2 a 0 agli ottavi, hanno passeggiato ai quarti contro l’Ucraina (4-0 il punteggio finale), quindi, sono approdati a una difficile semifinale contro la Danimarca, battuta grazie a un calcio di rigore – per molti più che dubbio – trasformato dal bomber Harry Kane durante il primo tempo supplementare.

In vista della Finale, entrambe le squadre possono contare sul pieno organico (a parte Spinazzola, fuori per mesi a causa di un infortunio al tendine di Achille). D’altra parte, non si attendono grosse modifiche agli 11 titolari delle ultime partite. Per l’Italia, quindi, spazio a Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile (nonostante lo stato di grazia di Chiesa dovrebbe essere confermato). Gli inglesi scenderanno in campo con il 4-2-3-1: tra i pali Pickford, dietro Walker, Stones, Maguire, Shaw, Phillips, Rice davanti alla difesa, spazio a Saka, Mount, Sterling in mediana, pacchetto avanzato formato dal solo Kane.

Prima finale europea per i Leoni

Italia Inghilterra non è mai andata in scena sul palcoscenico di una finale. Tra l’altro, l’Inghilterra solo una volta è arrivata in fondo a un torneo di rilievo: era il 1966, quando trionfarono nel mondiale di Casa contro la Germania Ovest, quindi, conquistando l’unico trofeo della propria storia. L’ultima volta che Italia e Inghilterra si sono incontrare risale al 2018 (poco prima del passaggio di consegne tra Di Biagio e Mancini).

In quel caso si incontrarono in un’amichevole, sempre a Wembley, che terminò con il risultato di 0-0. Bisogna andare ancora più indietro nel tempo per ritrovare un incontro ufficiale tra azzurri e Leoni: nel 2014, durante il mondiale brasiliano, l’Italia prevalse per 2 a 1 (reti di Marchisio e Balotelli). Nel 2012, le due nazionali si sono scontrate proprio agli Europei: un gol di Diamanti bastò per chiudere i conti (alla fine, l’Italia arrivò in finale). Il bilancio complessivo del match riferisce di 10 vittorie per gli azzurri, 9 pareggi e 8 vittorie per gli inglesi.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it