Videogame online, quali sono i più amati dagli italiani

Negli ultimi anni il fenomeno dell’online gaming ha fatto registrare un aumento continuo dato che sono sempre di più gli italiani che scelgono i videogiochi come passatempo principale. La facilità di accesso, sia da casa che in viaggio, grazie agli smartphone, e i costi sempre più ridotti hanno reso disponibili i videogiochi ad una parte sempre maggiore della popolazione.

Oltre ad aumentare gli abbonati ai servizi streaming come Game Pass di Xbox, Netflix e YouTube, aumentano anche le ricerche per i giochi online, tra cui quelli d’azzardo come potrete leggere in questo articolo sui nuovi casinò online italiani, sempre più all’avanguardia ed ottimizzati anche per smartphone.

Vediamo insieme quali sono i giochi preferiti dai nostri connazionali.



Scacchi

A sorpresa, il titolo più giocato in Italia sia su internet che non, è quello degli scacchi. Questo classico senza tempo è tornato alla ribalta grazie alla serie Netflix “La Regina degli Scacchi” e viene giocato da persone di tutte le età. Inoltre, sono aumentanti a dismisura gli streamer su Twitch che trasmettono le loro partite ed aiutano i loro spettatori a migliorare le proprie tattiche.

Fortnite

Dal suo arrivo sul mercato, Fortnite ha sconvolto il mondo dei videogame diventando rapidamente il più popolare al mondo poiché gratuito, dalla grafica e modalità di gioco perfetta anche per i più giovani e dotato di un mondo che continua ad evolversi di stagione in stagione.

Fortnite è tra i più seguiti anche come ore di visualizzazione sui i siti di streaming e nel mondo degli e-sports.

Fifa 21

Il connubio tra italiani ed il calcio non si ferma di certo sui campi reali ma continua in modo virtuale con la passione per la serie Fifa di EA Games. Ogni anno la nuova edizione di questo gioco vende milioni di copie e la modalità Fifa Ultimate Team è una delle più redditizie per la compagnia americana.

PES 2021

Segue a ruota il competitor di Fifa, PES (Pro Evolution Soccer), altro gioco del calcio sviluppato da Konami che ha da sempre riscosso un ottimo successo senza però arrivare mai al primo gradino del podio. Nel mondo, questo titolo conta ben oltre 400 milioni di utenti attivi ogni mese.

League of Legends

League of Legends è un videogioco a cui si può partecipare solamente da PC e, nonostante ciò, rimane da anni tra i più famosi e giocati al mondo. I tornei mondiali ed europei di League of Legends sono gli eventi e-sports più seguiti al mondo ogni anno ed hanno dato vita ad atleti del calibro di Faker, ragazzo coreano che ha vinto numerosi trofei.

League of Legends è un MOBA, multiplayer online battle arena, dove i giocatori si sfidano 5 contro 5 per distruggere la base avversaria.

GTA Online

A livello mondiale, il successo di Grand Theft Auto Online non ha paragoni. Da oltre 8 anni è il più giocato e redditizio su console ed ha venduto oltre 140 milioni di copie.



In GTA potrete impersonare un criminale a caccia di nuovi bottini, rubare automobili, comprare proprietà sparse per la città e combattere o collaborare con gli altri giocatori presenti.

Tetris

Nonostante la sua veneranda età, il Tetris continua a rimanere tra i giochi più amati degli italiani. Il puzzle game per eccellenza si è rimodernato nell’ultimo anno grazie al successo di Tetris 99, esclusiva di Nintendo Switch, che combinava lo stile classico del gioco alle nuove Battle Royal facendo sfidare 100 giocatori in una battaglia all’ultimo blocco.

Il fenomeno del gioco online è diventato parte integrante della nostra società ed uno dei modi migliori per conoscere nuove persone o passare del tempo con i propri amici. Le nuove console uscite all’inizio dell’anno aiuteranno sicuramente a far aumentare ancora il numero dei giocatori.

