Prezzo Tampone: stanziate risorse per calmierarlo fino a fine settembre

Prezzo Tampone: il Governo Draghi e la struttura commissariale valutano delle misure che rendano meno difficile la vita ai cittadini con l’entrata in vigore dell’estensione dell’impiego del Green pass per accedere a diverse situazioni del quotidiano.

Prezzo Tampone: accordo in arrivo per inizio agosto

Presso Tampone: con l’estensione dell’impiego del green pass a diverse situazioni “quotidiane” il Governo studia alcune misure per rendere meno difficile la vita ai cittadini che ancora, per un motivo o per un altro, non si sono ancora vaccinati. Le nuove regole dovrebbero diventare operative il 6 agosto: per quella data il costo dei test antigenici rapidi potrebbe già essere stato calmierato grazie a un accordo tra esecutivo, struttura commissariale e farmacie, laboratori d’analisi biomediche e strutture sanitarie in generale.

Stanziati ben 45 milioni di euro per il lancio del protocollo d’intesa con cui si vuole garantire, fino ad almeno il 30 settembre, la possibilità di fare test Covid rapidi a un prezzo contenuto, in particolare, ai più giovani (tra i 12 e i 18 anni). Il Commissario straordinario all’emergenza Figliuolo ha assicurato che arriverà a stretto giro: “penso che nel giro di una decina di giorni, anche meno, anche grazie a grande disponibilità del presidente dell’Ordine e delle associazioni di categoria, riusciremo a trovare un prezzo molto conveniente per chi, in attesa del vaccino, deve fare il tampone per accedere al Green pass”.

Green pass: basterà il test Covid rapido?

Prezzo tampone: dunque, fino a fine settembre il costo dei test Covid rapidi sarà calmierato grazie a un protocollo d’intesa tra Ministero della Salute, Commissariato all’emergenza e strutture sanitarie. Il senso dell’iniziativa si muove nel solco dell’estensione dell’impiego del Green Pass a diverse situazioni quotidiane (ingresso in ristoranti e bar al chiuso, musei, teatri e cinema, palestre e piscine, sarà necessario per partecipare a grandi eventi e concorsi pubblici): la certificazione sarà rilasciata non solo ha chi ha fatto almeno una dose di vaccino ma anche a chi è guarito dal Covid e a si è sottoposto a un tampone con risultato negativo. In questo caso il Pass ha una validità di 48 ore.

