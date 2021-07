Condividi su

Olimpiadi di Tokyo, per il 61% degli italiani non si sarebbero dovute fare

È tempo di Olimpiadi, e il fatto che vengano svolte in un anno dispari come il 2021 e si chiamino però Olimpiadi di Tokyo 2020 rende l’idea dell’anormalità della situazione.

Si tratta di giochi olimpici senza quasi spettatori, sempre sotto la scure di possibili positività al Covid. Molto diverse dalle altre, tanto che in molti hanno avuto il dubbio sull’effettiva convenienza nel farli.

E così anche molti italiani, secondo i sondaggi di SWG, pensano sarebbe stato meglio sospendere le Olimpiadi, il 61% in particolare, molti di più del 39% di giugno. E scendono dal 76% al 53% coloro che pensano che i giochi servano a tornare alla normalità

Pesa evidentemente il nuovo aumento dei contagi che si è verificato nelle ultime settimane. Allo stesso tempo però per il 79% afferma che la partecipazione dell’Italia è motivo di orgoglio e l’89% farà il tifo per i nostri atleti

Per la maggioranza degli intervistati del resto le Olimpiadi di Tokyo come le altre rimangono un simbolo di fratellanza e comunità, per il 30% in particolare un’occasione di pace. E sono soprattutto i giovani tra i 18 e i 24 anni a pensarla in questo modo.

Per il 59% allo stesso tempo è un’occasione di business e promozione del Paese ospitante, opinione sottoscritta in particolare da chi ha 55 anni e oltre. Il 36% infine sottolinea il tema della valorizzazione dell’uomo, che sfida i propri limiti e diventa eroe e una percentuale analoga la l’importanza data agli sport minori.

Solo al 13% non interessano le OIimpiadi di Tokyo

Per il 28% le Olimpiadi di Tokyo sono un’occasione per sentirsi più italiani, mentre per il 25% sono un’emozione. Pochi, solo il 13%, dice non interessato, e anzi vi è un 10% le vede come una valvola di sfogo.

Il 24% poi pensa che sia un modo per tornare alla normalità, e il 16% come un momento da condividere con amici e parenti.

E forse a favorire queste risposte sono stati i successi sportivi recenti degli italiani, in primis la vittoria ai Campionati Europei di calcio. Che hanno risvegliato l’interesse per lo sport.

Gli intervistati inoltre attribuiscono un punteggio di 7,4 tra 1 e 10 al contributo di tali successi a un aumento del senso d’orgoglio. Ma danno 7,1 anche all’impatto che hanno avuto sulla diffusione del Covid. La maggioranza allo stesso tempo però ritiene che tali vittorie incrementino l’attrattività turistica del Paese, la nostra credibilità e la considerazione internazionale

Questi sondaggi di SWG sulle Olimpiadi di Tokyo sono stati svolti tra il 21 e il 23 luglio su 800 soggetti con metodo CATI-CAMI-CAWI

