Condividi su

Olimpiadi Tokyo 2021: come vedere le gare in tv e streaming live

Olimpiadi Tokyo 2021: oggi lunedì 26 luglio 2021 il terzo giorno del torneo olimpico che si tiene in terra nipponica. Le gare sono partite a ritmo serrato poco dopo la cerimonia di apertura nella notte tra venerdì e sabato. Come si può seguire l’edizione in tv e in streaming?

Sondaggi Tp: vaccino obbligatorio per i più giovani? Cosa pensano gli italiani

Olimpiadi Tokyo 2021: cosa trasmette la Rai?

Olimpiadi Tokyo 2021: la Rai seguirà il torneo con una programmazione di circa 200 ore di diretta sulla sua seconda rete, cioè Rai2. Le uniche interruzioni previste quelle dell’1.30 e delle 17.15 per mandare in onda il Tg2. Dal lunedì a venerdì ogni sera andrà in onda Il Circolo degli Anelli, durante il quale Alessandra Di Stefano, Sara Simeoni e Jury Chechi faranno il punto sul torneo. Invece, Go Tokyo è il programma di introduzione al programma giornaliero che comincerà a mezzanotte insieme, appunti, all’avvio della giornata di gare (il Giappone è sette ore avanti rispetto all’Italia).

Olimpiadi Tokyo 2021: tutti i nuovi sport in gara ai prossimi giochi

L’abbonamento con Discovery+ ed Eurosport

Olimpiadi Tokyo 2021: d’altra parte, il torneo olimpico non si potrà vedere su Raiplay, neanche in differita. Infatti, i diritti per lo streaming delle gare sono stati acquistati interamente dal gruppo televisivo Discovery. L’intera programmazione delle Olimpiadi, dunque, si potrà vedere attraverso i canali streaming di Eurosport e Discovery Plus: basta scaricare l’app sulla propria smart tv o sul proprio smartphone per avere a disposizione una 30ina di canali contemporanei. Il costo dell’abbonamento è di 7,99 euro al mese (29,90 euro all’anno). Nello specifico, per assistere alle oltre 3mila ore di diretta dedicate alle Olimpiadi di Tokyo, nel caso si scelga Discovery+, bisogna acquistare il pacchetto “Intrattenimento+Sport”.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it