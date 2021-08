Condividi su

Chi sono e cosa votano i no vax in Italia secondo Ipsos

Con il varo del Green Pass, ovvero dell’obbligo di certificazione vaccinale per accedere in molti spazi e a diversi servizi è tornato in auge l’argomento dell’adesione ai vaccini.

Sono meno che in altri Paesi europei ma comunque non pochissimi coloro che non vogliono farsi immunizzare.

Ma chi sono e cosa votano i no vax? Se ne occupa Ipsos nell’ultimo sondaggio per il Corriere della Sera.

Da cui emerge che il 71% si è già vaccinato almeno con una dose, mentre il 6% lo farà sicuramente appena possibile. Questa maggioranza del 77% diventa più ampia al Nord Ovest, dove è del 79%, e al Centro Sud, ovvero Lazio, Abruzzo, Molise, essendo anche qui del 79%, mentre è più piccola, del 70%, al Nord Est.

Gli altri non sono però tutti no vax. Vi è un 6% che non risponde al sondaggio, e poi un 10% che non è sicuro e preferisce attendere. Solo il 7% è sicuro di non vaccinarsi. Nel complesso attendisti e no vax raggiungono al massimo il 25% al Nord Est, mentre scendono al 15% al Nord Ovest e al Centro Sud.

Ma quello che interessa forse di più è chi questi no vax votano alle elezioni, o meglio chi voterebbero ora se si andasse alle urne.

Ipsos non lo dice in modo esplicito ma sonda chi tra gli elettori dei principali partiti si è vaccinato e chi vuole attendere o non lo vuole fare.

Quello che risulta è che sono il Pd e gli altri partiti di centrosinistra le forze che hanno più persone immunizzate o che lo saranno tra poco, l’89% e il 92%. Mentre tra chi sceglie liste minori o non vota sono il 73%. Tra i leghisti e i forzisti sono il 75% e tra chi vota Fratelli d’Italia sono il 76%, più che tra i pentastellati.

Al contrario è tra chi ora sceglierebbe la Lega che c’è il record di attendisti e no vax. Sono il 24%, mentre scendono al 22% tra gli elettori di FdI e al 21% tra quelli di Forza Italia, un punto in più di quelli presenti tra chi vota M5S.

Mentre sono solo il 4% tra i democratici.

La grande maggioranza è a favore del Green Pass

Coerentemente con questi dati la maggioranza degli italiani, il 66%, è molto o abbastanza favorevole al Green Pass. Solo il 24% si dichiara contrario.

Allo stesso tempo il 35% si dice anche completamente d’accordo con le parole di Draghi quando ha detto che l’invito a non vaccinarsi è un appello a morire. A questa percentuale si aggiunge il 26% di quanti pensano che la condividono nella sostanza ma ritengono sia stata forse eccessiva.

Per l’11% sono parole eccessive, mentre per 17% in più sono sintomo di una dittatura sanitaria che prende piede.

Una maggioranza, in questo caso il 58%, è contraria alle manifestazioni contro il Green Pass che sono avvenute nelle varie città del Paese.

Sarà interessante sentire l’opinione degli italiani una volta che le nuove leggi saranno effettivamente entrate in vigore

