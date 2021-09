Condividi su

Papa Francesco, per i sondaggi di Demos sono gli elettori del PD e di FI ad apprezzarlo di più

Papa Francesco nel 2021 è diventato più popolare, questo dicono gli ultimi sondaggi di Demos sulla sua figura e sulla Chiesa in generale.

Non che Bergoglio sia mai stato impopolare, in realtà, ma tra il 2013 e il 2019 in realtà la percentuale di quanti avevano fiducia in lui era scesa di 22 punti, dall’88% al 66%. Forse perchè sempre più identificato con posizioni politiche di centrosinistra?

Nel 2020 vi è stato un primo recupero, è stato raggiunto il 67%, mentre a luglio 2021 il livello di fiducia è risalito al 75%. La pandemia ha forse allontanato l’aspetto politico dall’immagine del pontefice

I sondaggi su Papa Francesco sono molto diversi da quelli sulla Chiesa, che certamente sono più deludenti. Solo il 42% degli italiani ha fiducia in essa. C’è una risalita rispetto al 38% del 2018 e del 2019, ma anche un deciso crollo rispetto al 2003, quando era al 63%. Gran parte del calo si è verificato durante il pontificato di Benedetto XVI, quando il Papa stesso non era gradito molto più della Chiesa stessa, anzi nel 2009 lo era addirittura meno.

Naturalmente secondo gli stessi sondaggi il favore verso Papa Francesco è massimo tra i cattolici praticanti, al 91%. Tra questi anche il gradimento della Chiesa è alto, all’81%. Tra coloro che vanno a Messa in modo saltuario si scende rispettivamente all’82% e al 42%, mentre tra chi non è praticante al 52% e all’11%. È però significativo che anche tra chi non va in chiesa la maggioranza assoluta apprezza Bergoglio.

Papa Francesco, per tra chi vota Fratelli d’Italia la fiducia è al 64%, tra i democratici al 92%

Le opinioni sul Papa cambiano anche in base all’appartenenza politica. E non sembra una grande sorpresa il fatto che piaccia più a sinistra che a destra. Tra chi vota PD secondo i sondaggi di Demos ben il 92% ha fiducia in Papa Francesco. La stessa percentuale si riscontra tra gli elettori di Forza Italia, che tradizionalmente raccolgono più cattolici. Eppure anche alla domanda sulla fiducia nella Chiesa rispondono in modo maggiormente positivo i democratici, con il 53% che ne ha molta o moltissima, contro il 43% dei forzisti.

I valori scendono tra i pentastellati, tra cui il gradimento del Papa è al 77% e quello per la Chiesa al 39%. E ancora di più tra gli elettori leghisti e di Fratelli d’Italia. Tra i primi la fiducia verso Bergoglio è al 68%, tra i secondi al 64%, mentre quella verso la Chiesa è rispettivamente del 49% e del 39%.

Nel complesso chi vota il partito di Giorgia Meloni è più lontano sia dal pontefice che dalla Chiesa Cattolica in generale

Questi sondaggi su Papa Francesco sono stati realizzati da Demos nel luglio 2021 su 1010 soggetti con metodo CATI-CAMI-CAWI

