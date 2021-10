Condividi su

Ballottaggi 2021: dove si vota, quando e come. Una guida veloce

Ballottaggi 2021: dopo il primo turno delle amministrative tenutosi due settimane fa, in moltissimi comuni italiani (quelli con più di 15mila abitanti) si riaprono le urne domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021. SI torna ai seggi dove i candidati sindaco non hanno superato quota 50% delle preferenze: si vota anche in importantissime città come Roma, Torino e Trieste.

Ballottaggi 2021: dove e quando si vota?

Ballottaggi 2021: al primo turno delle ultime amministrative svoltosi tra il 3 e il 4 ottobre sono stati ben 19 i capoluoghi di provincia chiamati a rinnovare i propri organi di governo. Tra questi 6 erano anche capoluogo di regione. Il secondo turno (la rosa dei candidati si restringe ai due più votati al primo turno) si è reso necessario (visto che nessun candidato sindaco ha superato quota 50% dei voti) a Benevento, Caserta, Isernia, Latina, Savona, Varese, Cosenza ma anche a Trieste, Torino e, soprattutto, Roma. Queste tre sono chiaramente le battaglie più importanti considerando le ripercussioni nazionali del risultato.

In tutte e tre le importanti città il sindaco uscirà dal duello tra centrodestra e centrosinistra:

A Trieste si sfideranno il sindaco uscente di centrodestra Roberto Dipiazza (in vantaggio al primo turno con il 47%) e il candidato di centrosinistra Francesco Russo (31)

si sfideranno il sindaco uscente di centrodestra Roberto Dipiazza (in vantaggio al primo turno con il 47%) e il candidato di centrosinistra Francesco Russo (31) A Torino in vantaggio al primo turno il candidato di centrosinistra Stefano lo Russo (ha raccolto quasi il 44% dei voti), insegue il candidato di centrodestra Paolo Damilano (38,90%).

in vantaggio al primo turno il candidato di centrosinistra Stefano lo Russo (ha raccolto quasi il 44% dei voti), insegue il candidato di centrodestra Paolo Damilano (38,90%). La partita più attesa, d’altra parte, è quella che mette in palio il Campidoglio. A Roma il candidato del centrodestra Enrico Michetti, forte del 30,14% raggiunto al primo turno, parte sopra al candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri che si è fermato al 27% due settimane fa.

Come si vota e scheda elettorale

Ballottaggi 2021: per il secondo turno delle amministrative, in tutti i comuni dove si è reso necessario naturalmente, si potrà votare dalle 7 alle 23 di domenica 17 ottobre 2021 e dalle 7 alle 15 di lunedì 18 ottobre (lo spoglio comincerà poco dopo la chiusura delle urne). I cittadini potranno indicare solo il nome del candidato sindaco prescelto (sulla scheda solo i nomi dei due finiti al ballottaggio): in pratica, non si può esprimere una nuova preferenza per quanto riguarda le liste (resta valido il voto espresso al primo turno, d’altra parte, potrebbero essersi aggiunte nuove liste tra quelle che sostengono i candidati, in tal caso risulteranno sulla scheda elettorale). Chiaro che vince il candidato che prenderà più voti rispetto all’altro.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it