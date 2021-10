Ballottaggi amministrative 2021: affluenza, exit poll, risultati. Diretta TP

Condividi su

Ballottaggi amministrative 2021: affluenza, exit poll, risultati. Diretta live TP

Ballottaggi amministrative 2021: alle ore 15 di oggi, lunedì 18 ottobre 2021, si chiudono le urne in tutti i comuni dove si è reso necessario il secondo turno. Di seguito tutti i dati sulla tornata: affluenza, exit poll e, a mano a mano che vengono diffusi, i dati reali del voto.

9.15 Calo dell’affluenza di più di 6 punti di percentuale rispetto a primo turno: alle 23 di ieri domenica 17 ottobre 2021 aveva votato il 33,3% degli aventi diritto, due settimane fa al termine del primo giorno di votazioni il dato aveva sfiorato il 40%.

9.00 Comincia la diretta TP! Come funziona il ballottaggio? Il secondo turno si rende necessario in quei comuni dove nessuno dei candidati ha superato il 50% delle preferenze al primo turno. Partecipano solo due candidati, quelli più votati: vince chi prende un voto in più dell’altro. In caso di parità vince il più anziano.

Ballottaggi amministrative 2021: dove si vota?

Ballottaggi amministrative 2021: solo in 9 dei 19 comuni capoluogo chiamati a eleggere il nuovo sindaco in questa tornata di amministrative è stato eletto un candidato al primo turno. Si tratta di Bologna (Lepore, Pd-M5S), Carbonia (Morittu, csx), Grosseto (Vivarelli Colonna, cdx), Milano (Sala, csx), Napoli (Manfredi, csx-M5S), Novara (Canelli, cdx), Pordenone (Ciriani, cdx), Ravenna (De Pascale, csx-M5S), Rimini (Sadegholvaad, csx), Salerno (Napoli, csx).

Rimane ancora da eleggere il primo cittadino, quindi, a Roma, Torino, Trieste, di certo le battaglie più importanti, ma anche in altre città rilevanti come Benevento, Caserta, Cosenza, Isernia, Latina, Savona, Varese. Nuovamente chiamati al voto anche altri importanti comuni non capoluogo come Lanciano, Melfi, Battipaglia, Manfredonia, Castellammare di Stabia, Sora, Olbia, Cassino, Terracina, San Benedetto del Tronto, Gallipoli, Nardò e Chioggia.

Secondo turno tra il 24 e il 25 ottobre in Sicilia, Sardegna, Trentino

Ballottaggi amministrative 2021: dopo il primo turno di amministrative tenutosi il 3 e il 4 ottobre, nei comuni sopra i 15mila abitanti chiamati al voto dove nessuno dei candidati sindaci ha raccolto più del 50% dei voti si è reso necessario il ballottaggio. Le urne saranno chiuse definitivamente alle ore 15 di lunedì 18 ottobre. Invece, nei comuni di Sicilia e Sardegna (regioni a statuto speciale) dove il primo turno si è tenuto tra il 10 e l’11 ottobre, i ballottaggi sono previsti per il 24 e il 25 ottobre (in Trentino primo turno in un solo giorno il 10 ottobre, stessa cosa per il secondo che si terrà il 24 ottobre).

