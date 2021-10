Condividi su

Sondaggi politici SWG, per il 52% inaccettabili le manifestazioni contro il Green Pass

Si tratta dell’argomento più caldo del momento, ed anche i sondaggi politici di Swg quindi se ne occupano. È il Green Pass, che da oggi diventa indispensabile per poter lavorare.

Vi sono state manifestazioni e polemiche intorno a questa disposizione, che per ora è un unicum in Europa. Gli italiani però sembrano avere le idee chiare. Il 65% si dice a favore, percentuale che diventa del 73% tra chi si è vaccinato o vuole farlo, mentre è solo del 7% tra i no vax. E questo non è certo sorprendente.

Solo un quarto degli intervistati è contrario.

Tra costoro secondo i sondaggi politici di Swg i motivi di contrarietà più gettonati sono alla pari la discriminazione verso i lavoratori e l’ingiustizia, a loro dire, di dell’imposizione di vaccini o tamponi ai lavoratori.

Meno, il 13%, crede che oggi che l’emergenza è quasi passata il Green Pass sia meno utile. Per il 9%, poi provocherà disagi nelle aziende

Sondaggi politici Swg, il 26% dei vaccinati ritiene rischioso il vaccino

La maggioranza assoluta, il 52% in questo caso, ritiene quindi inaccettabili le protesta contro il Green Pass stesso. Come è facile immaginare sono soprattutto gli elettori del Pd ad esprimere questa opinione, con il 74% che concorda, e quelli del Movimento 5 Stelle, con il 68%. Per il 27% al contrario sono comprensibili. E secondo i sondaggi politici di Swg solo per il 14% sono invece giuste. Ma tra chi vota Fratelli d’Italia e Lega si arriva addirittura al 27% e 24%.

C’è poi un dato curioso da segnalare, alla domanda sulla fiducia verso i vaccini vi è un 26% di vaccinati che afferma di non averne nessuna o poca, contro il 74% che invece come ci si aspetterebbe ne ha.

Si tratta molto probabilmente di coloro che si sono vaccinati pur senza averne l’intenzione inizialmente, magari per ottenere il Green Pass, andare nei locali, lavorare.

Viceversa, sono solo il 10% i non vaccinati che invece hanno un’opinione positiva dei vaccini. E tuttavia però chi non si è immunizzato è ormai una piccola minoranza

Questi sondaggi politici di Swg sono stati realizzati dal 6 all’8 ottobre con metodo CATI-CAMI-CAWI su 800 soggetti

