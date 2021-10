Condividi su

Sondaggi Demopolis: obbligo green pass lavoratori, 68% favorevole.

Oggi è entrato in vigore il Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori nel pubblico e nel privato, non senza qualche protesta, da Nord a Sud. Stando ai sondaggi realizzati da Demopolis, la decisione del governo di rendere obbligatorio a tutti i lavoratori il certificato verde piace al 68% degli italiani mentre trova la contrarierà del 25%. La scelta dell’esecutivo piace alla maggioranza degli elettorati di Pd (95%), Forza Italia (86%) e Movimento 5 Stelle (80%). Più freddi gli elettori leghisti (58% di favorevoli) mentre solo il 41% di chi vota Fratelli d’Italia dà una valutazione positiva.

Fonte: Demopolis

Sondaggi Demopolis: tamponi gratuiti ai lavoratori non vaccinati, no dal 65% degli italiani

Il 65% si schiera contro la proposta, avanzata da alcuni partiti, di fornire ogni 48 ore tamponi gratuiti dallo Stato ai lavoratori non vaccinati, sprovvisti di Green Pass. Tutto ciò avviene mentre 46 milioni di italiani si sono vaccinati contro il Covid. In pratica, l’87% dei cittadini maggiorenni ha ricevuto almeno una dose del vaccino. Tra chi non lo ha ancora fatto, il 4% è possibilista mentre il 9% esclude di vaccinarsi anche in futuro. Ma quali sono le motivazioni di chi non si è ancora vaccinato? Il 60% afferma di non fidarsi e di temere effetti collaterali, il 33% ritiene inutili i vaccini contro il Covid, il 25% considera l’emergenza passata e quindi non serve più vaccinarsi, il 16% afferma di non averne bisogno perché in buona salute e infine il 9% ammette di non aver voluto fare AstraZeneca quando era il suo turno.

Sondaggi Demopolis: nota metodologica

In attesa di diffusione.

