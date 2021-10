Condividi su

Decreto Fiscale: cosa contiene? Il testo approvato dal Governo Draghi

Decreto Fiscale: il testo dell’ampio provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella serata di giovedì scorso. Al suo interno diverse misure riguardanti l’economia. Quali prospettive ha tracciato sul fronte del lavoro e del Fisco? Una panoramica sul testo licenziato dal Governo Draghi

Decreto Fiscale: cosa contiene il provvedimento?

Decreto Fiscale: nella serata di giovedì il Consiglio dei Ministri ha licenziato il “Decreto fisco-lavoro”. L’ampio provvedimento contiene diverse misure riguardanti l’economia nazionale: non ci sono state grandi sorprese rispetto agli annunci. Come largamente attesto nel testo hanno trovato spazio la riconferma dell’ecobonus (altri 100 milioni di euro saranno dedicati all’incentivo per l’acquisto di auto poco inquinanti, meno di 60 grammi di Co2 al chilometro), lo slittamento e la rateizzazione di moltissimi adempimenti fiscali, il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza e della cassa integrazione Covid.

D’altra parte, un altro capitolo importante del Decreto Fiscale sembra essere quello che si propone di intervenire in materia di sicurezza sul lavoro: messa nero su bianco la volontà del Governo Draghi di sanzionare più duramente le aziende che non rispettano le regole o che impiegano i propri dipendenti “in nero”. Nel dettaglio, dovrebbe essere prevista la sospensione dell’attività per quelle imprese che hanno il 10% del personale senza regolare contratto (in questo momento la sospensione scatta con il 20% del personale “in nero”)

Cosa cambia per il Reddito di cittadinanza?

Decreto Fiscale: in merito al provvedimento non sono nate particolari discussioni in seno alla compagine governativa se si esclude quella relativa al rifinanziamento del Reddito di Cittadinanza. Nello specifico, lo scontro ha visto contrapporsi da una parte Movimento 5 Stelle e Pd – sostenitori del rifinanziamento – e, dall’altra, Lega, Forza Italia e Italia Viva, fortemente contrarie. Alla fine, per l’erogazione del sussidio sono stati stanziati ulteriori 200 milioni (60 milioni in meno di quanto inizialmente ipotizzato): nel corso del 2021 ammonta a un miliardo e mezzo la quota di investimenti sull’RdC (per cui ogni anno vengono versati dallo Stato oltre 7 miliardi).

