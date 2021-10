Condividi su

Ecobonus: dal oggi al via le nuove prenotazioni. Gli stanziamenti

Le agevolazioni saranno una costante anche nei prossimi mesi, o almeno questa pare la linea intrapresa dal Governo. Dalle ore 10 di mercoledì 27 ottobre vi sarà di nuovo la possibilità di effettuare la prenotazione per l’ecobonus, ossia gli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni. Ricordiamo che l’ecobonus è l’incentivo per la mobilità sostenibile, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico che offre appunto contributi per l’acquisto di veicoli poco inquinanti, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2019 e successive modifiche normative.

La conferma giunge direttamente dal MISE, evidenziando che per i concessionari sarà possibile prenotare sulla piattaforma ad hoc del Ministero. Ciò a seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto fiscale che ha rifinanziato per il 2021 il fondo automotive con 100 milioni di euro supplementari. Vediamo allora qualche dettaglio in merito all’ecobonus ed alle nuove risorse.

Ecobonus: come sono suddivisi i nuovi stanziamenti?

Per quanto attiene ai rifinanziamenti dell’ecobonus, abbiamo la situazione che segue. All’acquisto di veicoli con emissioni nella forbice 0-60 g/km CO2 sono assegnati 65 milioni.

Attenzione però: il contributo è previsto anche per gli acquisti in leasing e varia in rapporto alla fascia di emissioni (0-20 o 21-60) e per la presenza di un mezzo da rottamare.

Nel dettaglio, per i veicoli elettrici con emissioni tra 0 e 20 g/km è assegnato un contributo fino a 6.000 euro con rottamazione e 4.000 euro senza rottamazione. Invece per veicoli ibridi con emissioni nella fascia tra 21 e 60 g/km è assegnato un contributo fino a 2.500 euro con rottamazione e 1.500 euro senza rottamazione. Chiaramente la volontà è quella di spingere verso l’uso di mezzi a ridotto o ridottissimo impatto per l’ambiente.

Ecobonus: risorse per l’acquisto di veicoli commerciali e non solo

Nel quadro delle risorse previste per il rilancio dell’ecobonus, abbiamo altresì 20 milioni per l’acquisto di veicoli commerciali e speciali. Mentre 15 milioni sono destinati esclusivamente ai veicoli elettrici. In particolare, il contributo è assegnato fino a un massimo di 8.000 euro e si differenzia sulla scorta della cd. “Massa Totale a Terra – MTT” e dell’alimentazione.

Come indicato nel sito web ufficiale del MISE, altri 10 milioni dei nuovi finanziamenti ecobonus serviranno ad acquistare, esclusivamente con rottamazione, i mezzi con emissioni nella forbice 61-135 g/km CO2. Vale un contributo di 1.500 euro.

Infine 5 milioni per l’acquisto di mezzi di categoria M1 usati, di classe Euro non al di sotto di 6 ed emissioni fino a 160 g/km di anidride carbonica. C’è un contributo fino a 2.000 euro, quantificato in rapporto alla fascia di emissione. Attenzione però: per sfruttare il contributo è obbligatorio effettuare la rottamazione di una vettura immatricolata prima del gennaio 2011, o che abbia raggiunto i 10 anni nel lasso di tempo nel quale è richiesto l’incentivo in oggetto.

