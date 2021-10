Economia: Zcash la criptovaluta più anonima

Condividi su

I creatori della moneta Zcash si sono impegnati a creare una piattaforma che condivida la privacy degli utenti. Il registro decentralizzato contiene tutti i trasferimenti e la cronologia degli stessi, ma non rivela alcune informazioni sul mittente o sul destinatario per preservare intatto l’anonimato.

Storia di Zcash

Il progetto Zerocoin, come suggerisce il nome, è concepito con l’obiettivo di combattere i problemi di privacy che gli utenti di Bitcoin hanno dovuto affrontare negli ultimi anni.

Questa esigenza è nata per creare un altcoin che non distingua tra transazioni private e pubbliche, ma che continui a offrire vantaggi come la fungibilità senza rinunciare alla sicurezza o all’anonimato.

Zcash (ZEC) propone quindi una migliore estensione delle precedenti criptovalute, come Bitcoin, e ad oggi il fondatore rimane lo stesso CEO, (Zooko Wilcox) che ha circa vent’anni di esperienza nel mondo della crittografia, della sicurezza informatica e sistemi aperti decentralizzati.

Come funziona Zcash

Un’importante differenza tra Zcash, Bitcoin e altre valute digitali è che consente agli utenti di inviare denaro virtuale crittografato. Questo rende il sistema versatile, in quanto può inviare un importo sconosciuto di fondi senza avere un indirizzo sicuro alla sua estremità o viceversa, il che potrebbe essere utile per chi desidera la privacy durante le transazioni con un’altra

persona.Bitcoin ha indirizzi davvero trasparenti, mentre Zcash offre tutti i miglioramenti della privacy offerti dalla criptovaluta.

Come usare Zcash: è possibile creare un account, trovare un portafoglio che supporti zk-snark come su Internet o su un dispositivo hardware. La cosa più importante non è solo il tipo che si sceglie, ma anche assicurarsi di avere le misure di sicurezza adeguate per mantenere i propri fondi al sicuro.

La criptovaluta sta diventando sempre più popolare poiché il processo di estrazione di questo nuovo tipo di denaro digitale richiede uno specialista computer con schede grafiche di fascia alta.

È possibile negoziare Zcash attraverso contratti per differenza, noti anche come CFD. Questi strumenti finanziari collegano diversi valori patrimoniali di riferimento e consentono ai trader di tutto il mondo di accedere a questo nuovo mercato senza avere alcuna conoscenza di investimento o anche un valore di $ 1, solo per usare le loro capacità di trading.

I vantaggi dello shopping con Zcash

Acquistare e trasferire denaro virtuale con Zcash non è solo veloce, è anche completamente riservato. Le transazioni da/verso qualsiasi indirizzo sono garantite per essere assolutamente sicure anche se inviate a livello internazionale a causa di come il sistema opera decentralizzato rispetto alle banche tradizionali o altri istituti finanziari che hanno punti centrali per l’elaborazione delle transazioni che possono lasciarli vulnerabili nei momenti in cui c’è un attacco su uno di quei punti con conseguente apertura simultanea di troppi account compromessi che consentono agli hacker di accedere ai dati altrui come password ecc.

Zcash consente di fare quasi tutto con la valuta. E’ possibile acquistare oggetti, accumulare denaro e inviare o ricevere fondi anche in depositi. Ci si può informare sui portali di criptovalute che di queste operazioni si occupano

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it