Sondaggi politici Emg, il 61% degli italiani è disponibile a fare la terza dose di vaccino

È arrivano il momento della terza dose di vaccino anti-Covid. Se ne parla sempre di più. I medici la consigliano in particolare per i più fragili, per gli anziani, per cui infatti è già disponibile.

L’idea è quella di portare tutta la popolazione a sottoporsi all’iniezione, per rinforzare la protezione immunitaria delle prime dosi.

Ma in molti temono che l’adesione non sarà la stessa che si è già visto nel caso di questa primavera ed estate, soprattutto se non vi sarà il collegamento tra Green Pass e dose aggiuntiva.

Nell’ultimo dei suoi sondaggi elettorali Emg ha voluto chiedere agli italiani se sono disponibili a farla. E lo è il 61%, quindi nel complesso una percentuale inferiore all’85% di quanti tra gli over 12 ora risultano vaccinati.

A essere contrari sono il 28%, mentre l’11% non risponde.

Nei mesi scorsi in realtà i vari sondaggi sull’adesione al vaccino hanno dato spesso risultati diversi, con un incremento della disponibilità nel corso del tempo. Succederà anche ora? Molto dipenderà dalla campagna di comunicazione, ma anche dalla situazione sanitaria.

Sondaggi politici Emg, il 64% degli italiani è preoccupato di una nuova ondata di Covid

Che ora è abbastanza tranquilla, sicuramente più che nei vicini Paesi dell’Est, dove la percentuale di vaccinati è inferiore.

E tuttavia secondo gli stessi sondaggi politici sono il 64% gli italiani preoccupati per una nuova ondata, che Emg definisce quarta, anche se sarebbe la quinta, essendo stata la quarta quella, inaspettata, di luglio e agosto.

Per ora sembra che i contagi stiano aumentando in modo limitato, ma in caso crescano di più potrebbero avere un impatto sulla campagna vaccinale e, appunto, le terze dosi.

Un’altra domanda di questi stessi sondaggi politici riguardava poi la riforma Fornero e quota 100. Che il 38% degli italiani vorrebbe sostituire con una nuova riforma, ma non quella dell’ex ministro del governo Monti, cui vorrebbe tornare solo l’11%. Vi è poi un 26% che preferisce un sistema a scaloni, mentre un quarto non si esprime.

Questi sondaggi elettorali di Emg sono stati realizzati su un panel telematico di 2 mila persone realizzato il 26 ottobre

