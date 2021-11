Sondaggi Winpoll: il 65% degli italiani vuole elezione diretta del capo dello Stato

Condividi su

Gli italiani promuovono il governo per come sta gestendo l’economia del Paese e per il suo operato sul fronte della lotta alla pandemia. È quanto emerge dagli ultimi sondaggi Winpoll realizzati per il Sole 24 Ore. Il 58% giudica positivamente le politiche economiche attuate dall’esecutivo, la percentuale di voti favorevoli sale al 74% per quanto riguarda il contrasto al Covid.

Sondaggi Winpoll: M5S all’11%

Per quanto riguarda il presidente della Repubblica, il 65% degli intervistati vorrebbe che ad eleggerlo fossero i cittadini e non più il Parlamento come avviene ora. Le intenzioni di voto registrate da Winpoll danno il Pd in testa col 22,8% dei consensi. La Lega è seconda col 21,7% mentre Fratelli d’Italia è al 19,1%. Winpoll sonda il Movimento 5 Stelle all’11%, quattro punti sotto l’ultima media sondaggi realizzata da Termometro Politico. Ad un passo dai pentastellati c’è Forza Italia data al 10,3%, tre punti percentuali sopra la media settimanale. Poi ecco Azione al 3,4%, Italia Viva al 2,7%, LeU al 2%, Verdi all’1,6% e +Europa all’1,2%.

Al momento la coalizione di centrodestra è davanti sulla coalizione di centrosinistra composta da Sinistra-Verdi-Pd e M5S (49,5% contro 43,4%). Le forze centriste rimaste raccolgono attualmente il 7,1%.

Fonte: Winpoll

Sondaggi Winpoll: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 16 al 18 novembre. Metodo di campionamento: stratificato per regioni, casuale ponderato per genere, fasce di età, titolo di studio ed intenzioni di voto alle ultime europee. 1.000 int completate, 3.478 rif. Margine di errore con intervallo di confidenza al 99%: 2,7%. Metodologia delle interviste: interviste Cati.

