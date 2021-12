Super Pass e non solo: ecco la stretta di dicembre per evitare il rischio lockdown

Condividi su

In quest’ultimo periodo, i numeri dei contagi in Italia non fanno stare tranquilli, e paesi come la Germania – in cui la situazione sanitaria è negativa – spingono ad adottare misure precauzionali, per evitare un’impennata dei casi, proprio in un periodo tradizionalmente legato agli acquisti ed ai consumi.

Si parla insistentemente del Super Pass, una certificazione verde ‘rafforzata’, in partenza dal 6 dicembre, ma non c’è soltanto questo. Di seguito ecco un quadro riassuntivo degli appuntamenti di dicembre, prefissati dalle autorità per rispondere alla risalita della curva dei contagi da coronavirus.

Super pass da lunedì 6 dicembre

Lunedì prossimo sarà il giorno della partenza del Super Pass, il quale potrà essere assegnato soltanto a coloro che sono o vaccinati o guariti. Non basterà il tampone per ottenerlo, insomma. Il nuovo certificato verde si rivelerà essenziale per poter accedere ad attività che, in mancanza, sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla. Questi i settori: spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche.

Da rimarcare un dettaglio che a più di qualcuno sfugge: in ipotesi di passaggio in zona arancione, le limitazioni e divieti non sono applicati, ma le attività saranno accessibili ai meri possessori del Super Pass. E questa è certamente una importante novità.

Non solo. Dal 6 dicembre 2021 e almeno fino al 15 gennaio 2022 è stato disposto che il Super Pass sia utilizzato anche in zona bianca, per svolgere le attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla.

Le proroghe nel decreto Fisco-Lavoro

Obbligo di mascherina all’aperto e vaccinazione: la situazione

Già molte città hanno deciso per l’obbligo di mettere le mascherine all’aperto, in particolare in corrispondenza nelle strade principali dei centri urbani. Insomma, molte città non aspettano il 6 dicembre come per il Super Pass, ma hanno varato l’obbligo, già applicato in località come Milano, Napoli, Padova e Bologna. Altre importanti città invece introdurranno l’obbligo in queste ore.

Non sorprende che l’Anci, per favorire una situazione uniforme a livello nazionale, abbia chiesto una norma nazionale che imponga l’obbligo per tutti da lunedì prossimo.

Mentre per la metà di dicembre è previsto l’avvio della vaccinazione anti coronavirus per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Ciò a seguito del via libera dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). In particolare, la vaccinazione sarà con due dosi del vaccino Pfizer, con un terzo del dosaggio, a tre settimane di distanza.

Per talune categorie di lavoratori, sempre da metà dicembre, scatterà l’obbligo di vaccinazione. Eccole di seguito: docenti e personale amministrativo scolastico, personale del soccorso pubblico, personale amministrativo della sanità, forze dell’ordine (militari compresi).

Concludendo, le novità in temad i Super Pass, mascherine e vaccini costituiscono le misure chiave in vista di dicembre, predisposte per portare avanti la strategia di contenimento del Covid. Ovviamente, non sono escluse ulteriori novità, in base all’andamento della curva epidemiologica nei prossimi giorni.

