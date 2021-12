Condividi su

Vaccino under 12: il Green pass sarà rilasciato anche ai più piccoli

Vaccino under 12: anche per i bambini che si vedranno somministrare il composto anti-Covid è previsto il rilascio del Green pass. D’altra parte, il documento non servirà – come per gli adulti – per accedere ai luoghi pubblici ma soprattutto per eventuali viaggi all’estero.

Vaccino under 12: anche per i bambini con età compresa tra 5 e 11 anni è stato previsto il rilascio del Green pass a seguito della somministrazione del composto anti-Covid. Era una delle ultime incognite prima dell’apertura della nuova fase della campagna vaccinale che, appunto, coinvolgerà anche gli italiani con meno di 12 anni.

Una nota del Ministero della Salute ha sgombrato il tavolo dagli ultimi dubbi: “La certificazione verde Covid 19 è rilasciata a prescindere dall’età sebbene fino al compimento del dodicesimo anno di età i bambini siano esentati da qualsiasi utilizzo per accedere alle attività e ai servizi per i quali nel nostro paese è obbligatoria”.

A cosa serve la certificazione per chi ha tra 5 e 11 anni?

Vaccino under 12: dunque, il Green pass viene rilasciato anche ai bambini con età compresa tra 5 e 11 anni cui viene somministrato il composto anti-Covid. Ma se non serve per evitare le restrizioni previste per chi non è dotato del documento a cosa servirà? Innanzitutto, con il rilascio del Pass a seguito di vaccinazione della fascia 5-11 anni si ottempera al problema che si sarebbe posto ai nati nel dicembre 2009. Questi avrebbero potuto attraversare un “limbo” più o meno lungo tra il compimento del 12esimo anno di età e il momento della vaccinazione.

Inoltre, con il rilascio del Green pass anche agli under 12 non si dovrebbero porre problemi sul fronte dei viaggi all’estero: infatti, per l’ingresso in Italia da un altro paese è richiesto il Green pass a tutti coloro che hanno più di 6 anni.

