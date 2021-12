Condividi su

Green pass Natale: in quali località estere è possibile fare le vacanze?

Tra pochi giorni inizieranno le vacanze natalizie e, a causa delle novità legate alle varianti del coronavirus e all’estendersi dei contagi, gli italiani o non faranno viaggi oppure faranno vacanze last minute, in moltissimi casi non troppo lontano da casa, proprio a causa dell’incertezza legata alla pandemia.

Di seguito intendiamo riepilogare il quadro della situazione attuale, in modo da capire dove si può andare con il green pass Natale o super green pass. Facciamo chiarezza.

Green pass Natale: viaggi limitati dalla pandemia e delle regole interne dei paesi

C’è chi alle vacanze internazionali non vorrebbe rinunciare e, in questi giorni, si domanda dove poter andare con il super green pass. Ebbene, vero è che in queste ore appare piuttosto incerto ogni tipo di spostamento nei paesi stranieri, a causa di una curva epidemiologica in evoluzione ovunque, e a causa di situazioni locali nient’affatto definite e chiare.

Non sorprende allora che in una situazione come quella attuale, l’OMS abbia sconsigliato i viaggi per gli over 60 e i soggetti fragili. Possiamo comunque affermare che, avendo il possesso del super green pass o green pass Natale, e tenendo conto degli elenchi dettagliati, riportati sul sito web del Ministero degli Esteri, è possibile al momento viaggiare verso i paesi delle liste A, B, C e D.

Ma attenzione: è altresì importante considerare tutte le regole d’accesso e gli eventuali divieti in rapporto al singolo paese, e ci riferiamo alla necessità o meno di isolamento, tamponi da effettuare nella durata del soggiorno ecc. Giappone ed Israele, ad esempio, per questo periodo hanno sospeso i viaggi legati al turismo. Fondamentale dunque informarsi con completezza, attraverso il servizio Viaggiare Sicuri della Farnesina. Anche il nostro paese ha recentemente varato regole restrittive per chi arriva dall’estero in Italia, suscitando diverse polemiche a Bruxelles.

Super green pass: ecco quando per il Garante della Privacy è illegittimo chiederlo

Green pass Natale: le mete possibili nonostante le limitazioni

Se ci si chiede in quali paesi è possibile fare una vacanza in questo periodo, la risposta è che in virtù dei cd. corridoi turistici, istituiti in via sperimentale con ordinanza del Ministero della Salute, è possibile andare in vacanza alle Maldive, Seychelles, Egitto – ma soltanto per le località di Sharm El Sheikh e Marsa Alam – isole Mauritius, Repubblica Dominicana e Aruba. Per accedere a questi territori, oltre ad aver effettuato la vaccinazione, servirà avere un’assicurazione sanitaria e fare due o tre tamponi nel periodo compreso tra prima della partenza, fase di soggiorno e il rientro in Italia. I corridoi turistici servono e sono organizzati da un lato a consentire comunque il turismo e dall’altro a garantire che le vacanze si svolgano in sicurezza.

Per accedere agli USA, insieme al vaccino completo è obbligatorio anche fare il tampone. A chi intende andare poco lontano, ed in particolare in Svizzera, non basterà aver fatto il vaccino: anche qui tampone, sia prima della partenza che durante la vacanza in territorio elvetico. In altre parole, non sarà sufficiente avere con sè il green pass Natale.

Concludendo, è presumibile che la stragrande maggioranza degli italiani, pur vaccinati, decida di non fare viaggi all’estero, preferendo località del nostro paese, per evitare rischi di ordine sanitario e inconvenienti di vario tipo. D’altronde, vero è che in paesi europei come GB, Olanda e Germania la quarta ondata della pandemia sta manifestandosi con intensità e senza dubbio scoraggerà i più a partire.

