Condividi su

Restrizioni Capodanno: in arrivo nuova stretta anche per i vaccinati?

Dovrebbe arrivare entro Natale l’annuncio da parte del Governo Draghi di una nuova stretta anti-contagio in vista delle festività. L’irrigidimento delle norme colpirà anche gli italiani vaccinati? Ecco cosa potrebbe essere previsto e a partire da quando.

Restrizioni Capodanno: data chiave il 27 dicembre

Restrizioni Capodanno: prima una riunione della cabina di regia poi un Consiglio dei Ministri, quindi, sarà annunciata una nuova stretta anti-contagio in vista delle festività natalizie e di fine d’anno. L’ufficialità dovrebbe arrivare giovedì 23 dicembre: i commentatori in questo senso sottolineano l’insolita data scelta dal Presidente del Consiglio Draghi di anticipare la consueta conferenza pre-natalizia dell’inquilino di Palazzo Chigi. Il 23 dicembre, d’altronde, sarà un giorno fondamentale nel calendario del Governo anche per altri due motivi.

Innanzitutto, dovrebbero essere diffusi i risultati di una nuova indagine sulla diffusione della variante omicron nel nostro paese: si baserà sul sequenziamento del genoma virale su un campione di casi statisticamente significativo (ma già i dati preliminari suggeriscono come la mutazione sia molto più diffusa di quanto si pensasse solo pochi giorni fa). Inoltre, sono attese le nuove linee guida Ue sulla validità del Green pass che dovrebbe essere accorciata rispetto ai 9 mesi attualmente previsti: già adesso allo studio dei tecnici dell’esecutivo ci sarebbe la possibilità di portarla a 5-6 mesi (la misura vorrebbe spingere l’accelerazione sulla somministrazione delle terze dosi in parallelo all’accorciamento dell’intervallo tra le seconda e il booster che scenderebbe a 4 mesi).

In arrivo nuova stretta per non vaccinati

Restrizioni Capodanno: potrebbero essere molto invasive secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa nazionale. Secondo le anticipazioni, a partire dal 27 dicembre, bisognerà presentare l’esito negativo di un test del tampone se si vorrà partecipare a eventi pubblici, sportivi, culturali o che in ogni caso prevedono l’assembramento, veglioni e cenoni compresi, che si sia vaccinati o meno. Tuttavia, l’ipotesi non pare confermata a livello dell’esecutivo, soprattutto per quanto riguarda l’ingresso in ristoranti, cinema e teatri (mentre per l’accesso a stadi, discoteche e luoghi potenzialmente affollati effettivamente è una possibilità che si sta valutando quella della presentazione di un test negativo anche per chi si è immunizzato).

In più pare si vada verso l’imposizione delle mascherine all’aperto anche in zona bianca (anche qui però il Governo Draghi non sembra voler andare fino in fondo, stessa cosa sul versante dell’imposizione di un coprifuoco per la notte dell’ultimo dell’anno), infine, potrebbe arrivare anche un’ulteriore estensione all’utilizzo del Super Green pass (dunque una riduzione delle attività sociali consentite a chi ha solo il Green pass base). A quanto pare si valuta anche l’introduzione dell’obbligo vaccinale per tutti i dipendenti della PA finora esclusi dalla misura con i dipendenti dei ministeri e degli enti locali in cima alla lista.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it