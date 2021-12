Bonus bollette 2022 in legge di Bilancio: cos’è e finalità

Condividi su

Il Governo lo aveva annunciato per dare una risposta ai consistenti rincari degli ultimi tempi, inerenti alle materie prime. Urge insomma un intervento per comprimere gli aumenti delle bollette luce e gas: ecco allora il bonus bollette 2022, il quale prevede sconti sulle tariffe e possibilità di conseguire un pagamento rateale.

Vediamo qualche interessante dettaglio su un’iniziativa che riguarderà moltissime famiglie ed aziende, in fase di difficoltà economica.

Bonus bollette 2022: che cos’è in breve

Spiegare in che cosa consiste il bonus bollette non è difficile. Abbiamo innanzi un’agevolazione disposta dal Governo, che comporta:

la diminuzione delle aliquote legate agli oneri generali di sistema;

la facoltà di pagare le bollette in rate;

lo sconto sull’IVA metano.

Tramite lo strumento dell’emendamento, l’agevolazione del bonus bollette ha trovato spazio nell’ambito della legge di Bilancio 2022. Da notare che questa nuova norma si aggiunge e si combina con il bonus sociale introdotto dal Governo per l’ultimo trimestre 2021. In particolare, il bonus sociale elettrico consiste in uno sconto sulla bolletta, disposto dal Governo e reso operativo da ARERA, per garantire un risparmio sulla spesa dell’energia alle famiglie in stato di disagio economico e fisico.

Nuovo esame patente, riconoscimento facciale in arrivo?

Bonus bollette 2022: finalità e pagamento rateale dei costi

L’abbiamo accennato: la finalità del maxi emendamento approvato nella legge di Bilancio 2022 è quella di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, in supporto di chi altrimenti avrebbe estrema difficoltà, o sarebbe impossibilitato a far quadrare i conti.

Da notare che le famiglie in difficoltà con i pagamenti potranno rateizzare in 10 rate le bollette di luce e gas in arrivo, con le fatture emesse dal primo gennaio al 30 aprile del prossimo anno. Ciò consentirà senza dubbio di gestire meglio le varie incombenze. Non solo. Altra agevolazione nel bonus bollette è rappresentata dal fatto che alle dieci rate non sarà applicato alcun interesse.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU GOOGLE NEWS

Scrivici a redazione@termometropolitico.it