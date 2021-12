Bonus bollette 2022: destinatari e come fare domanda

Condividi su

Supportare famiglie ed imprese alle prese con una fase di difficoltà economica, è uno degli obiettivi dichiarati del Governo Draghi. E il bonus bollette 2022, in partenza dal primo gennaio del prossimo anno, intende contribuire all’attuazione di questo obiettivo.

L’Esecutivo dà così una risposta ai rincari dei costi delle materie prime e per farlo ha approntato il citato bonus bollette che comporterà sconto sull’IVA metano, possibile rateizzazione delle bollette e la riduzione aliquote legate agli oneri di sistema.

Ma chi sono i beneficiari dell’agevolazione e quali sono le modalità per fare domanda? Scopriamolo di seguito.

Bonus bollette 2022: i destinatari dell’agevolazione

Sgomberiamo il campo dai dubbi. Le agevolazioni del bonus bollette 2022 sono rivolte ai seguenti soggetti aventi diritto:

nuclei con un ISEE sotto gli 8.265 euro ogni anno;

nuclei numerosi con un ISEE di 20.000 euro all’anno e almeno 4 figli;

beneficiari di reddito o pensione di cittadinanza;

persone in stato di salute precario che usano apparecchiature elettromedicali.

Per le citate categorie sono di fatto compressi gli effetti del futuro aumento della bolletta 2022. Non solo. Si stima che i rincari saranno ridotti notevolmente anche per ben 6 milioni di piccolissime e piccole imprese. E ci riferiamo a quelle con utenze in bassa tensione fino a 16,5kW. Certamente il bonus bollette rappresenta di una boccata di ossigeno per tante attività che stanno vivendo un delicato periodo di ripresa e che debbono riuscire a far quadrare tutti i conti.

Bonus bollette 2022: come si fa domanda?

A questo punto ci si potrebbe chiedere come fare domanda e ottenere così la citata agevolazione. Ebbene, occorre rimarcare che non ci sarà una nuova procedura per avere il bonus bollette 2022 per il primo trimestre dell’anno. E’ proprio così: dal primo gennaio del prossimo anno, per effetto delle novità introdotte di cui al decreto legge n. 124 del 2019, convertito nella legge n. 157 del 2019, non sarà più obbligatorio fare una domanda ad hoc, oltre alla presentazione dell’ISEE.

Insomma, basterà la mera sussistenza dell’attestazione ISEE, ovviamente valida. Per questa via, il beneficiario potrà avvalersi del bonus bollette 2022, tramite riconoscimento automatico in bolletta, da parte dell’azienda che fornisce il servizio gas e luce.

Concludendo, ricordiamo comunque che le regole applicative dovranno essere definite fornite da ARERA, dopo l’approvazione definitiva della legge di Bilancio.

