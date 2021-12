Bonus 2022 per la casa: il quadro nella legge di Bilancio

Condividi su

Grazie alla manovra ormai prossima all’approvazione finale, i cittadini italiani potranno contare su una serie di bonus 2022 per la casa e non ci riferiamo soltanto al ben noto superbonus 110% senza tetto Isee.

Ecco la detrazione al 75% per ascensori e montacarichi, lo sconto per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio dell’acqua (bonus idrico) e l’agevolazione all’acquisto dei mobili con tetto che risale a 10mila euro. I dettagli.

Bonus 2022: via libera al superbonus 110%

Ripresa dopo la pandemia sono le parole d’ordine all’interno del Governo. Ecco perché nel 2022 vi saranno ancora tutte le agevolazioni che hanno condotto dopo la pandemia a un vero e proprio boom nel mondo dell’edilizia. A beneficiarne non solo gli addetti ai lavori, ma anche ovviamente i privati cittadini.

Le novità attengono per esempio alla cancellazione dei limiti che l’Esecutivo aveva previsto per il superbonus 110%. Quale sarà lo scenario 2022, a seguito dell’approvazione della legge di Bilancio? Ebbene, Nella formulazione finale del testo, il superbonus 110% sarà esteso al 2022 anche sulle case unifamiliari o villette.

Non solo. Verrà meno l’anteriore riferimento a tetti Isee, a limitazioni all’abitazione principale e a termini di comunicazione della Cila. Il solo vincolo è dato dall’effettuare il 30% dei lavori entro il 30 giugno 2022.

Con riferimento invece al bonus facciate, possiamo affermare che si tratta dell’unico bonus 2022, che è fuori dagli interventi di correzione della maggioranza. In pratica, il taglio è ribadito – dal 90% al 60% per il prossimo anno – ma senza alcun limite di spesa.

Bonus 2022: installazione ascensori e montacarichi

Nell’ambito dei bonus 2022 per la casa, ecco la novità rappresentata dall’emendamento che prevede il bonus del 75% per superare le barriere architettoniche. Si tratta in concreto di una detrazione in 5 anni per le spese sostenute il prossimo anno, con limite a:

50mila euro per le villette (abitazioni unifamiliari);

40mila ad appartamento per i piccoli condomini (quelli che hanno fino a 8 unità abitative);

30mila per le abitazioni nei palazzi sopra le 8 unità.

Il bonus 2022 in oggetto si rivolge alle installazioni di ascensori e montacarichi e varrà anche nei confronti degli interventi di automazione degli impianti degli edifici.

Bonus 2022 mobili e acqua nella legge di Bilancio

Interessante è altresì notare che il bonus acqua – o bonus idrico – è stato prorogato al 2023. Ci riferiamo all’agevolazione per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio dell’acqua che permettono all’interessato di ridurre il consumo di bottiglie di plastica.

Infine, con riferimento al bonus per l’acquisto di mobili – correlato però ad una ristrutturazione edilizia – vi è la conferma anche per il prossimo anno. Ma attenzione: come abbiamo già avuto modo di notare su queste pagine, cambia il tetto. Nella legge di Bilancio è pari a 10mila euro.

