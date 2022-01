Condividi su

Regioni zona gialla: passaggio per altre 4. Chi è vicino alla zona arancione

Regioni zona gialla: da lunedì 10 gennaio 2022 quasi tutta Italia si colorerà di giallo. Resteranno in zona bianca soltanto Sardegna, Puglia, Molise e Basilicata, Campania e Umbria, anche se queste per queste ultime due il passaggio è atteso a breve. Tre territori si stanno avvicinando velocemente alla zona arancione.

Regioni zona gialla: altre 4 da lunedì 10 gennaio 2022

Regioni zona gialla: il 6 gennaio 2022 rilevati in Italia oltre 200mila nuovi casi di contagio, non era mai stato raggiunto un numero così alto dall’inizio dell’epidemia. Il Sars Cov 2 è tornato a correre nel nostro paese: da lunedì 10 gennaio 2022 scatta la zona gialla per altre 4 regioni. Si tratta di Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Valle D’Aosta. Si vanno ad aggiungere a quelle che già si sono colorate di giallo: Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provicie Autonome di Trento e Bolzano, Marche, Lazio, Calabria e Sicilia.

Sul passaggio pesano in particolare i dati sui ricoveri: in Emilia Romagna occupato più del 19% dei posti in reparto ordinario e più del 15% dei posti in terapia intensiva, in Toscana i posti occupati sia in area critica che non critica si muovono tra il 17% e il 18%, in Abruzzo i posti occupati in reparto ordinario sono poco sotto il 19%, quelli occupati in rianimazione al 13,3%. Poi c’è il caso della Valle D’Aosta: i posti occupati in terapia intensiva sopra il 15% mentre la percentuale dei ricoveri in reparto ordinario è di circa il 42%, un dato da zona rossa.

Altre 3 verso passaggio in zona gialla o arancione a breve

Regioni zona gialla: al momento restano in bianco Umbria e Campania, d’altra parte, entrambe potrebbero presto subire un irrigidimento delle restrizioni per via di un incremento dei ricoveri. I ricoveri in reparto ordinario si attestano intorno al 27% in Umbria e al 20% in Campania ma i posti occupati in terapia intensiva risultano ancora sotto il 10% (rispettivamente 9,5% e 9,8%).

Nel frattempo, sfiora la zona arancione la Liguria (oltre il 30% i posti occupati in reparto ordinario, ancora sotto il 20% quelli in terapia intensiva) mentre si avvicinano al passaggio in arancione anche Calabria (posti occupati in rianimazione ancora sotto il 20%) e Marche (posti occupati in reparto ordinario ancora sotto il 30%).

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it