Prezzo mascherine calmierato: è boom richieste nelle farmacie

La notizia circola da alcuni giorni ma da più parti era attesa. Il prezzo mascherine non potrà oltrepassare un certo limite. Dal prossimo lunedì 10 gennaio le Ffp2 saranno vendute nelle farmacie al prezzo massimo di 0,75 centesimi l’una.

Si tratta di mascherine molto più efficaci di quelle chirurgiche, le quali debbono essere indossate su tutti i mezzi di trasporto, sia locali che a media e lunga percorrenza.

Ma l’utilizzo della Ffp2 vale anche per i luoghi di cultura tuttora aperti al pubblico, quali cinema, teatri e musei. E all’interno degli impianti sportivi, dei palazzetti e degli stadi. Il punto è che i cittadini non si sono fatti trovare impreparati alla novità, tutt’altro. E’ già infatti impennata delle richieste nelle farmacie.

Prezzo mascherine Ffp2: è corsa all’acquisto nonostante le nuove regole scattino dal 10 gennaio

Il prezzo mascherine Ffp2 calmierato si è reso necessario, a seguito dell’estensione dell’uso del dispositivo protettivo in oggetto. Un prezzo basso e predeterminato per consentire a tutti, anche ai meno abbienti, di compiere le proprie attività quotidiane, avvalendosi di questa particolare mascherina ultra filtrante.

Ma di boom di richieste nelle farmacie si può già parlare in questi giorni. In effetti le nuove regole oltre a fissare un tetto al prezzo mascherine, in verità hanno generato caos e confusione in buona parte di coloro che a casa non hanno scorte di questa tipologia di mascherina protettiva. Tanto da causare il così marcato aumento delle domande, registrato in queste ore.

Le mascherine saranno vendute a prezzo calmierato – lo rimarchiamo – soltanto da lunedì prossimo. Tuttavia, in tanti hanno creduto che già da ora siano attive le novità sul prezzo calmierato. Ecco il perché della corsa all’acquisto.

Prezzo mascherine: cosa cambia tra qualche giorno?

La situazione attuale ci dice che, nei luoghi dove è possibile trovarle, le mascherine Ffp2 sono vendute ad un prezzo oscillante tra un minimo di un euro e un massimo di 1,50 euro. Ma online i prezzi mascherine Ffps sono schizzati alle stelle: nelle ultime settimane il picco anche di 5 euro al pezzo. Ciò come conseguenza dell’introduzione dell’obbligo di indossarle in un pluralità di luoghi, ed in particolare sui mezzi pubblici.

In concreto, una volta ricevuta l’indicazione del Governo, è stato l’accordo raggiunto dal commissario straordinario Paolo Francesco Figliuolo con i farmacisti, a stabilire il prezzo mascherine calmierato fino alla fine dello stato di emergenza. Ribadiamo che 0,75 sarà il prezzo massimo di vendita al pubblico per le mascherine Ffp2, che abbiano le caratteristiche di cui all’accordo voluto dal Governo.

