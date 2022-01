Condividi su

No Vax: in quali regioni ci sono più Over 50 non vaccinati? Sicilia in testa

No Vax: sono circa 2 milioni e 300mila gli italiani tuttora non vaccinati che cioè non hanno ricevuto ad oggi nessuna dose di composto anti-Covid. Stringendo lo sguardo alle singole regioni e alla fascia degli Over 50 la percentuale più alta in Sicilia, quella più bassa in Puglia.

No Vax: in totale sono circa 2 milioni e 300mila gli italiani non vaccinati che cioè non hanno ricevuto neanche la prima dose di vaccino anti-Covid in circa un anno di campagna vaccinale: la metà di questi ha più di 50 anni. In parallelo all’introduzione dell’obbligo vaccinale per questa fascia d’età è stata registrata un’impennata di somministrazioni per quanto riguarda gli Over 50.

Per esempio, solo nella giornata di venerdì 7 gennaio 2 sono state somministrate oltre 15mila dosi: 3 volte quelle somministrate nell’arco dell’intera giornata precedente (l’ufficialità rispetto all’introduzione della misura è arrivata dopo il CdM del 5 gennaio, l’obbligo è entrato in vigore a partire da sabato 8 gennaio ma non si potrà essere multati per inadempienza prima dell’1 febbraio in generale e prima del 15 febbraio sui luoghi di lavoro).

Sicilia in testa, Puglia chiude la classifica

No Vax: stringendo lo sguardo ai dati delle singole regioni (media nazionale al 8,2%), quella dove si conta un maggior numero di cittadini con più di 50 anni tuttora non vaccinati sembra essere la Sicilia. Più del 13% di chi rientra in questa fascia d’età non ha ricevuto neanche una dose di vaccino: oltre 300mila residenti, soprattutto 50enni (14,6%) e 60enni (12,7%). In doppia cifra anche Calabria, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Valle D’Aosta e Liguria.

Sfiorano il 10% di residenti con neanche una dose: Provincia di Bolzano, Piemonte, Sardegna, Marche. Situazione decisamente diversa in Molise, Lazio e, in particolare, Puglia: nelle tre regioni gli Over 50 non vaccinati sono sotto il 5%, in Puglia la percentuale è del 4,3% (meno di 77mila residente con più di 50 anni di età non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino).

