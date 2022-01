Condividi su

Isolamento e quarantena: come funzionano negli altri paesi?

Isolamento per positivi al coronavirus e quarantena per i contatti stretti: il 31 dicembre 2021 sono state aggiornate le regole. In caso di vaccinazione con terza dose si può osservare anche solo un periodo di auto-sorveglianza. Cosa è previsto in altri paesi europei come Francia e Germania?

Isolamento e quarantena: come funziona in Italia

Isolamento per positivi al coronavirus e quarantena per i contatti stretti: il 31 dicembre 2021 sono entrate in vigore delle nuove regole, le disposizioni operano un distinguo tra vaccinati e non. Dunque, in caso di positività al Sars Cov 2 chi ha ricevuto la terza dose o la seconda da meno di 4 mesi l’isolamento dura per un minimo di 7 giorni (si comincia a contare dal giorno dell’accertamento. Si può tornare in comunità dopo un tampone con esito negativo al termine di questo periodo se asintomatici mentre se si sono sviluppati dei sintomi il test deve essere effettuato dopo 3 giorni dalla scomparsa di questi. Il periodo di isolamento termina in ogni caso dopo 21 giorni se si continua a risultare positivi ai test.

Se a essere positivo è un vaccinato con seconda dose ricevuta da oltre 4 mesi o un non vaccinato l’isolamento dura un minimo di 10 giorni. Si può tornare in comunità dopo un tampone con esito negativo al termine di questo periodo se asintomatici, se si sono sviluppati dei sintomi bisogna aspettare sempre 3 giorni dalla loro scomparsa prima di effettuare il tampone. Si può terminare l’isolamento dopo 21 giorni se si continua a risultare positivi.

Passando alle regole per i contatti stretti: quarantena di 5 giorni per chi ha ricevuto la seconda dose da più di 4 mesi o è guarito dal Covid da più di 4 mesi ma meno di 6. La quarantena dura 10 giorni per i non vaccinati. Invece, per chi ha ricevuto la terza dose o la seconda da meno di 4 mesi la quarantena viene sostituita dalla cosiddetta auto-sorveglianza: 5 giorni in cui bisogna monitorare le proprie condizioni di salute e altri 5 in cui bisogna indossare la mascherina FFP2, d’altra parte se nei primi 5 giorni compaiono sintomi bisogna sottoporsi a un tampone.

Come Funziona in Germania e Francia?

Isolamento per positivi al coronavirus e quarantena per contatti stretti: come funziona in Germania e Francia? In Germania sia l’isolamento che la quarantena terminano dopo 7 giorni, 10 giorni se non ci si sottopone a tampone: eccezioni previste per il personale sanitario risultato positivo, cui viene richiesto il molecolare dopo 2 giorni senza sintomi, e per i contatti stretti degli studenti fino alle superiori che possono terminare la quarantena dopo 5 giorni e tampone negativo. Niente quarantena per contatti stretti con terza dose, seconda da meno di 3 mesi o recentemente guariti dal Covid.

Molto simili le regole in Francia: vaccinati con terza dose e under 12 devono sottoporsi a un isolamento di 7 giorni in caso di positività, in caso di tampone negativo dopo 2 giorni senza sintomi possono terminare il periodo già al quinto giorno. I positivi non vaccinati o non hanno terminato il ciclo devono isolarsi per 10 giorni con la possibilità di tornare in comunità a seguito di tampone negativo dopo 7 giorni (di cui almeno 2 senza sintomi). Quarantena di 7 giorni per contatti stretti non vaccinati o parzialmente vaccinati (poi bisogna fare tampone), nessun obbligo particolare per i contatti stretti vaccinati.

