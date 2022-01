Condividi su

Sondaggi Euromedia: per il 54,6% degli italiani Draghi deve restare premier

Nell’appuntamento con i giornalisti di ieri in cui ha spiegato le ragioni che hanno portato il governo a prendere misure forti per contenere la diffusione di Omicron, Mario Draghi ha preferito non rispondere a domande che riguardassero il Quirinale. Memore del polverone politico alzatosi dopo le sue parole nella conferenza stampa di fine anno in cui lasciava aperta una porta per una sua eventuale disponibilità affermando di essere un nonno al servizio delle istituzioni, il premier questa volta ha deciso di non esporsi. Per diversi motivi, alcuni leader di partito, tra cui Salvini e Berlusconi, preferirebbero che Draghi non traslocasse da Palazzo Chigi al Quirinale. Una volontà condivisa dalla maggioranza degli italiani secondo i sondaggi politici realizzati da Euromedia Research per la trasmissione di La7, L’Aria che Tira. Il 54,6% degli intervistati vorrebbe infatti che il premier continuasse a guidare il governo. Solo il 13,7% lo vedrebbe bene come prossimo presidente della Repubblica.

Sondaggi Euromedia: le cause dell’aumento dei contagi secondo gli italiani

Probabile che la richiesta di stabilità degli italiani sia legata a doppio filo con il momento difficile che il Paese sta vivendo sul fronte pandemico. I contagi e i ricoveri ospedalieri sono di nuovo esplosi. E le persone si dividono sulle cause. Per il 29% l’aumento è colpa dei no vax e di quanti ancora rifiutano il vaccino, per il 24,1% è la variante Omicron ad essere troppo contagiosa, per il 19,7% i vaccini non proteggono abbastanza mentre per il 12,3% non è stato fatto abbastanza per il tracciamento e i controlli. Infine il 5,2% imputa la crescita al ritardo delle terze dosi.

Sondaggi Euromedia: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 7 all’8 gennaio 2022. Campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. Il margine di errore relativo ai risultati del sondaggio (livello di rappresentatività del campione del 95%) è +/- 3.1% per i valori percentuali relativi al totale degli intervistati (1.000 casi). Interviste telefoniche – metodologia C.A.T.I.-C.A.M.I.-C.A.W.I.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it