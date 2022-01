Condividi su

Elezioni Presidente della Repubblica: quanti voti per Berlusconi?

Elezioni Presidente della Repubblica: per molti commentatori la candidatura di Berlusconi è solo una mossa d’anticipo sugli alleati in particolare per evitare che si mettano d’accordo col centrosinistra su un nome a lui non gradito. D’altra parte, le trattative del Cavaliere sono concrete: di quanti voti dispone al momento?

Elezioni Presidente della Repubblica: secondo molti commentatori la candidatura di Berlusconi al Colle è solo una mossa d’astuzia. Per evitare che Lega e Fratelli d’Italia – che evidentemente non vogliono coinvolgerlo nelle negoziazioni – si accordino con Pd e M5S, il Cavaliere si è esposto in prima persona così da poter dire la sua sul prossimo inquilino del Quirinale. In caso di mancato coinvolgimento nelle contrattazioni, Forza Italia lascerebbe l’attuale maggioranza.

La possibilità è stata paventata – neanche in maniera tanto velata – in caso di convergenza su Draghi per il Quirinale, quindi, della necessità di formare un esecutivo con Presidente del Consiglio diverso dall’ex Presidente della BCE: se questo sia solo un bluff non sarà facile capirlo fino all’ultimo. Tuttavia, che il Cavaliere stia conducendo delle trattative segrete ma serrate per ottenere più voti possibile dalla quarta votazione in poi (quando basterà la maggioranza assoluta, 505 preferenze) è ormai una certezza.

In teoria sono 451 i voti per il Cavaliere

Elezioni Presidente della Repubblica: dunque, al di là della manovra politica che si celerebbe dietro l’operazione, Berlusconi ha davvero delle possibilità di succedere a Sergio Mattarella come Capo dello Stato? In linea teorica (visto che all’interno del centrodestra si annidano certamente dei franchi tiratori), il Cavaliere dovrebbe poter contare su 451 voti.

197 grandi elettori della Lega, 127 di Forza Italia, 58 di Fratelli d’Italia. Altre 33 preferenze gli arriverebbero dal gruppo Coraggio Italia (degli ex forzisti Toti, Romani e Quagliariello), altre 5 da Noi con l’Italia di Lupi e, infine, su 33 delegati delle Regioni. Se questi numeri fossero confermati in Parlamento gli mancherebbero comunque 50 voti (che Berlusconi assicura di aver già trovato nel Gruppo Misto, in particolare, e tra gli oltre 100 fuoriusciti del Movimento 5 Stelle).

