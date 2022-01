Condividi su

Elezioni Presidente della Repubblica: incarichi istituzionali dei Capi dello Stato. I Profili

Elezioni Presidente della Repubblica: quale il profilo istituzionale dei Capi dello Stato eletti finora? Quali incarichi politici avevano svolto prima di superare la soglia del Quirinale? Tutte le informazioni fondamentali sul tema.

Elezione Presidente della Repubblica: una guida veloce alle votazioni

Elezioni Presidente della Repubblica: gli incarichi ricoperti dai Capi dello Stato

Elezioni Presidente della Repubblica: l’unico requisito fondamentale per essere eletti al Colle, a parte il godimento dei diritti civili e politici, quello relativo all’età anagrafica (in breve, bisogna aver compiuto 50 anni per essere nominati Capo dello Stato). Per il resto l’assemblea dei Grandi Elettori può nominare qualunque cittadino: d’altra parte, è chiaro che la scelta venga delimitata a personalità di spicco del mondo politico ed istituzionale in senso largo.

Infatti, ben 11 dei 12 Capi dello Stato italiani avevano ricoperto incarichi parlamentari prima di salire al Colle. Solo Carlo Azeglio Ciampi non aveva mai ricoperto alcun ruolo in Parlamento prima di essere eletto. Nello specifico, 9 su 12 erano stati deputati, solo 3 avevano uno scranno in Senato (Einaudi, Pertini e Cossiga: questi ultimi due però si erano precedentemente seduti anche a Montecitorio). Solo 2 sono stati nominati da “senatori a vita”: Giovanni Leone e Giorgio Napolitano. Inoltre, Napolitano è l’unico Capo dello Stato che ha anche ricoperto la carica di parlamentare europeo (due mandati). Napolitano è anche l’unico ad aver ricoperto l’incarico per due mandati.

Presidenti di Camera e Senato ed esponenti di Governo

Elezioni Presidenti della Repubblica: i Capi dello Stato che prima dell’elezione erano stati Presidenti della Camera ben 5. Si tratta di Gronchi, Leone, Pertini, Scalfaro e Napolitano. Solo uno era precedentemente stato eletto Presidente del Senato (Cossiga). Per quanto riguarda i ruoli più strettamente politici: l’unico a non aver mai ricoperto incarichi all’interno di un esecutivo Pertini.

Per il resto 11 su 12 Capi dello Stato sono stati ministri e/o Presidente del Consiglio: ben 4 quelli che avevano guidato un governo (Segni, Leone, Cossiga e Ciampi), 2 i vice-presidenti del Consiglio (Saragat e Mattarella). Solo Pertini ma anche Leone non avevano mai ricoperto il ruolo di ministro (di un dicastero con portafoglio, quindi “pesante”) prima di essere eletti al Colle. Infine, 2 Presidenti della Repubblica erano prima stati Governatori della Banca d’Italia (Einaudi e Ciampi), Mattarella l’unico che prima era stato Presidente della Corte Costituzionale.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it