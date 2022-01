Condividi su

Elezioni Presidente della Repubblica: le combinazioni possibili del voto

Elezioni Presidente della Repubblica: nessuno degli schieramenti presenti in Parlamento e tantomeno nessun partito può eleggere da solo il prossimo Capo dello Stato. Sarà fondamentale il ruolo dei partiti più piccoli e del Gruppo Misto nella scelta del nuovo inquilino del Quirinale.

Elezioni Presidente della Repubblica: le soglie da superare

Elezioni Presidente della Repubblica: i grandi elettori chiamati a scegliere il prossimo Capo dello Stato in tutto 1.009. Nello specifico, 630 deputati, 321 senatori, 58 delegati regionali (solo 1 per la Valle D’Aosta, 3 per le altre regioni). L’elezione nel corso dei primi 3 scrutini scatta con due terzi dei voti totali: in questo caso 673. Dal quarto scrutinio in poi, invece, basta la maggioranza assoluta, cioè la metà dei voti più uno (505 voti).

Considerando che tali soglie sono fisse, in pratica il quorum non viene modificato in base al numero di votanti, si può dire con certezza che nessun partito ha i numeri per eleggere da solo il prossimo Presidente della Repubblica.

Nessuno può eleggerlo da solo

Per scendere nel dettaglio, il partito più rappresentato in Parlamento attualmente il Movimento 5 Stelle può contare su 236 grandi elettori, il secondo, la Lega, su 212, il terzo, il Pd, su 155. Solo 134 i grandi elettori per Forza Italia. Neanche la mobilitazione di un intero schieramento (tra l’altro senza considerare il ruolo dei franchi tiratori) potrà sciogliere il nodo: il centrodestra nel complesso conta 455 grandi elettori, il centrosinistra 189 (232 con Italia Viva, 425 insieme ai pentastellati).

Evidenziando questi numeri appare già chiaro che per l’elezione saranno fondamentali i voti – oltre che di senatori a vita (6) ed eletti all’estero/minoranze linguistiche (14) – provenienti dal Gruppo Misto (conta 45 appartenenti, soprattutto ex M5S).

