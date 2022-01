Bonus 2022 ascensori e montacarichi: meccanismo e vantaggi

Condividi su

L’ultima legge di Bilancio ha confermato diversi bonus ed agevolazioni, e ne ha introdotti altri, come ad esempio il bonus 2022 ascensori e montacarichi. Si tratta di un particolare incentivo, mirato a favorire la costruzione di impianti di sollevamento e a dar luogo ad interventi mirati al superamento delle barriere architettoniche. Proprio queste ultime, ancora oggi, rappresentano un pesante ostacolo per tantissimi disabili che, ad esempio, vogliono accedere ai piani alti di un edificio condominiale.

Vediamo allora quali sono le caratteristiche clou del citato bonus 2022 ascensori e montacarichi, onde evidenziarne i vantaggi.

Bonus 2022 ascensori e montacarichi: di che si tratta?

E’ molto semplice spiegare in che cosa consiste questo beneficio. Di fatto si tratta di un’agevolazione fiscale pari al 75% in ipotesi di costruzione di ascensori e montacarichi. Da notare che anche per quanto riguarda detta detrazione Irpef, l’interessato può altresì optare per lo sconto in fattura oppure per la cessione del credito, pari alla detrazione spettante.

In particolare, il nuovo incentivo – previsto per tutto il 2022 – prevede una detrazione Irpef corrispondente al 75% per le spese documentate, avutesi dal primo gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, appunto per la costruzione di strumenti atti a superare le barriere architettoniche.

Il meccanismo prevede il rimborso fiscale in un arco di tempo di 5 anni, tramite 5 quote di identico importo.

Bonus 2022: limiti e condizioni

Attenzione però: il bonus in oggetto è caratterizzato da un tetto di spesa per il condominio, di ammontare variabile:

50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari, poste in edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari, poste in edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che formano l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;

moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che formano l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Inoltre, se l’ascensore o l’impianto vi sono già e devono essere cambiati, il beneficio è consentito per le spese sostenute per lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Al fine di poter sfruttare la detrazione fiscale, è obbligatorio che il condominio sia già esistente e che la cabina rispetti degli standard prestabiliti, come ad es. almeno un metro e 20 centimetri di profondità e 80 centimetri di larghezza, e le porte devono sempre essere chiuse se l’ascensore è fermo.

Concludendo, ricordiamo altresì che il citato bonus 2022 ascensori e montacarichi è assegnato anche nel caso in cui nell’edificio o nell’unità immobiliare non vivano persone disabili.

