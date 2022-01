Condividi su

Elezioni Presidente della Repubblica: continuano le votazioni. Diretta Tp

Elezioni Presidente della Repubblica: da ieri si procede con due votazioni al giorno, anticipato alla mattina l’inizio della prima. Si scalda il confronto tra i partiti tra una riconferma di Mattarella e la nomina, per la prima volta nella storia italiana, di una donna.

11.55 Praticamente tutti i commentatori, sulla base delle voci raccolte in Parlamento, confrontate con le ultime dichiarazioni dei leader partitici, danno per scontata l’elezione di Mattarella (sicuro solo il No di Fratelli d’italia) nel corso della prossima votazione (che partirà alle 16 e 30). Difficilmente, di fronte a una richiesta trasversale oltre che pressante (visto che nelle trattative per il Colle ha cominciato a scricchiolare la maggioranza che sostiene il Governo Draghi), l’attuale Presidente della Repubblica continuerà a dichiararsi indisponibile a un secondo mandato.

11.00 Alle 9 e 30 è cominciata la prima votazione della giornata: dovrebbe terminare intorno alle 13, molti grandi elettori si stanno astenendo in attesa delle indicazioni dei leader di schieramento. La seconda è prevista a partire dalle 16 e 30: anche questa, d’altro canto, potrebbe andare a vuoto. La fiammata di ieri sul nome della Belloni sembra aver portato ad una spaccatura del centrosinistra (Leu si è sfilata subito) ma soprattutto del centrodestra (in particolare Forza Italia si è dichiarata indisponibile a votarla). Adesso i partiti dello schieramento cominceranno a trattare singolarmente. L’esposizione della candidatura “forte” del Capo dei Servizi Segreti – non sostenuta però da un vero e proprio accordo trasversale – ha portato a un profondo scontro interno anche nel Movimento 5 Stelle. Nel frattempo, sembra che il Pd sia impegnato a concretizzare la convergenza su un Mattarella bis (in alternativa, il punto di caduta – anche con la Lega forse – potrebbe essere rappresentato da Casini, apparso impegnato in colloqui ad ampio spettro dalla prima mattina).

08.00 Nuova giornata di votazioni, dai ieri ne sono previste due per seduta (la prima di oggi a partire dalle 9 e 30): ieri le trattative hanno indicato la possibilità di nominare, per la priva volta nella storia repubblicana, una donna per il Quirinale

Elezioni Presidente della Repubblica: due votazioni al giorno

Elezioni Presidente della Repubblica: da ieri, venerdì 28 gennaio 2022, si tengono due votazioni al giorno (e non più una sola come accaduto fino al quarto scrutinio). Durante la prima è stato – di fatto – “bruciato” il nome di Elisabetta Casellati: portata avanti dal centrodestra su iniziativa in particolare del suo leader Salvini, il nome della Presidente del Senato è risultato troppo esposto ai franchi tiratori (molti provenienti da Forza Italia, tra l’altro, il suo stesso partito). La seconda, invece, ha visto prevalere – in concomitanza con l’astensione in blocco del centrodestra – 336 schede con scritto Mattarella.

Una donna al Quirinale?

Nel tardo pomeriggio, però, al termine di un incontro tra lo stesso Salvini, Letta e Conte – qualche ora prima il capo leghista aveva incontrato anche Draghi – è emersa con forza una direzione particolare delle trattative tra i partiti. Alla fine, il punto di caduta dei negoziati potrebbe essere rappresentato da Elisabetta Belloni, attuale responsabile dell’intelligence. D’altra parte, il suo ruolo nei servizi segreti da più parti rappresenta un ostacolo insormontabile nella corsa al Quirinale (Renzi, Forza Italia, Leu). Alcuni commentatori ipotizzano che potrebbe provare a eleggerla l’asse Lega-Fratelli d’Italia – M5S nel caso in cui anche il Pd preferisse (sembra la direttiva di Letta) arroccarsi sull’ipotesi Mattarella Bis.

