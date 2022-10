Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni fino al 28/10: Anna ha ingannato Salvatore

Condividi su

Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni trame settimana prossima: Anna ha mentito a Salvatore

Continua l’appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap che intrattiene il pomeriggio degli italiani; grandi novità per i fan della serie: le anticipazioni relative ai nuovi episodi della settimana puntano gli occhi su Anna Imbriani, la quale ha ingannato l’amato Salvatore sul vero motivo del suo allontanamento. Marcello e Armando hanno scoperto che la madre della ragazza non aveva alcuna operazione da fare in America, anzi, la donna sta bene ed è rimasta in Italia. I due, dopo aver indagato sulla situazione, hanno deciso di rivelare i dettagli a Salvatore, il quale è rimasto particolarmente sconvolto dalla notizia e non può fare a meno di chiedersi perché Anna gli abbia mentito. Il giovane Amato riesce finalmente a incontrare la Imbriani, ma quando lui la incalza per una spiegazione, Anna confessa una scioccante verità.

Il Paradiso delle Signore 7, trama 21/10: Flora preoccupata per la sua posizione

Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni tv episodi fino al 28 ottobre: Flora chiede aiuto a Umberto per evitare il licenziamento

Nel frattempo, Flora, dopo il successo della rivale per l’abito confezionato alla baronessina, è sempre più preoccupata per il suo futuro all’interno del Grande Magazzino. La Gentile confida a Umberto ciò che la turba e chiede all’amato di aiutarla in qualche modo. Il commendatore decide di entrare in suo soccorso e spinge la baronessa Foppa a convincere Maria a lavorare per loro in Costa Azzurra. Il contrattacco funziona, ma la decisione finale spetta alla nuova stilista del Paradiso. Cosa farà la Puglisi? E che conseguenze avrà la sua scelta sulla carriera di Flora?

Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni fino al 21 ottobre: Vittorio invita a cena Matilde

La Sacra Rota impedisce a Ezio l’annullamento del matrimonio

Ulteriori anticipazioni tv relative ai prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore rivelano che la Sacra Rota si espressa a proposito della richiesta di annullamento di matrimonio da parte di Ezio. La risposta è negativa e getta nello sconforto sia l’uomo che l’amata Veronica. Quest’ultima verrà presa d’assalto non solo dai giornalisti, ma anche dalle persone che la accuseranno senza riserve di essere la concubina di Ezio.

