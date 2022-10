Un Posto al Sole, spoiler 26/10: Viola si sente attratta da Damiano

Condividi su

Un Posto al Sole, anticipazioni puntata mercoledì 26 ottobre: Viola inizia ad avere un debole per Damiano

Un Posto al Sole, una delle soap più apprezzate dal pubblico italiano, continua ad appassionare i fan con le sue trame e intrighi: le anticipazioni tv relative alla puntata di mercoledì 26 ottobre puntano gli occhi su Viola, la quale nel frequentare sempre più spesso Damiano inizia a provare dei sentimenti. Nel dettaglio, l’agente si è mostrato particolarmente affabile nei confronti del giovane Antonio e la mamma del piccolo ha molto apprezzato le sue premure. Che tra i due possa nascere qualcosa? Nel frattempo, Roberto riflette sulla questione dell’avvelenamento ai danni di Marina e si chiede se effettivamente sia successo qualcosa di grave. Niko, intanto, decide di puntare tutto sulla strategia da affrontare in tribunale.

Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni fino al 28/10: Anna ha ingannato Salvatore

Un Posto al Sole, anticipazioni episodio di mercoledì 26 ottobre: il piccolo Jimmy turbato dai litigi di Manuela e Micaela

Ulteriori anticipazioni tv de Un Posto al Sole, relative all’episodio previsto per questo mercoledì rivelano che l’attrito tra Micaela e Manuela è arrivato al punto di collasso e le sorelle gemelle non si parlano più. Ciò sconvolge particolarmente il piccolo Jimmy e il Poggi, comprendendo la situazione delicata del ragazzino, prova in qualche modo ad addolcire la situazione. I suoi tentativi, tuttavia, non hanno ottenuto l’effetto sperato e Jimmy ammette che lo scontro tra le due sorelle l’ha particolarmente turbato. Il piccolo Jimmy trattiene per giorni la propria frustrazione, finché all’improvviso, commette un’azione imprevedibile che causerà la preoccupazione di tutti.

Niko preoccupato per la situazione

Niko, intanto, è concentrato sul da farsi in tribunale e deve adottare la migliore strategia per vincere il processo. L’avvocato, tuttavia, è preoccupato per quello che potrebbe accadere a Micaela nel durante. Riuscirà Niko a gestire la pressione e uscirne vincitore?

Per scoprirlo bisognerà attendere la messa in onda dei prossimi episodio. L’appuntamento con Un Posto al Sole è dunque fissato, come di consueto, dal lunedì al venerdì alle ore 20 e 50 su Rai 3.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it