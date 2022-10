Un Posto al Sole, spoiler 28/10: Bianca indaga sul presunto fantasma al Palazzo

Condividi su

Un Posto al Sole, anticipazioni tv episodio di venerdì 28 ottobre: Bianca decide di indagare sul presunto fantasma che infesta Palazzo Palladini

Un Posto al Sole, una delle soap più seguite dagli italiani, continua a sorprendere con nuove trame pronte ad allettare il pubblico dei suoi fan: le anticipazioni tv relative all’ultimo episodio della settimana rivelano che Bianca, dopo aver sentito le voci riguardo la stanza segreta di Palazzo Palladini, è convinta che si nasconda un fantasma. La ragazza, quindi, decide di improvvisarsi detective e indagare di sua sponte sul luogo. Mastro Peppe, dal canto suo, addentrandosi nel seminterrato scopre che la stanza nasconde un vano segreto ed è altamente probabile che c’era abbastanza spazio affinché qualcuno, in passato, potesse nascondersi ed evitare pericoli di qualche tipo. Mastro Peppe non ci pensa due volte e corre immediatamente verso Alberto per informarlo sulla scoperta, ma succede qualcosa di imprevisto.

Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni fino al 28/10: Anna ha ingannato Salvatore

Un Posto al Sole, anticipazioni di venerdì 28 ottobre: Roberto decide di entrare in azione

Ulteriori anticipazioni tv de Un Posto al Sole, relative all’episodio previsto per questo venerdì puntano gli occhi su Roberto, il quale è sempre più preda dell’ansia per quello che potrebbe accadere a Marina. L’imprenditore decide che non c’è più tempo da perdere e deve battersi il prima possibile per riportare la donna sana e salva a casa. Ciò che l’uomo non sa, tuttavia, è che Marina è in ostaggio per mano di Fabrizio Rosati. Quest’ultimo continua a mostrarsi altamente instabile e pericoloso; riuscirà Roberto a salvare la situazione prima che sia troppo tardi?

Niko accetta i consigli di Alberto

Nel frattempo, Niko continua con la sua intenzione di adottare la migliore strategia possibile da presentare in tribunale. Ragion per cui accetta di buon grado i consigli del collega Alberto. Jimmy, dal canto suo, continua a non comunicare con la madre. Micaela capisce che il figlio si sta allontanando e decide di entrare in azione prima che sia troppo tardi.

Per scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate de Un Posto al Sole, bisognerà attendere la messa in onda degli episodi: l’appuntamento è dunque fissato alle 20 e 50 dal lunedì al venerdì su Rai 3.

