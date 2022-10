Il Paradiso delle Signore, trama 28/10: Anna ritorna a Milano. Salvo è furibondo

Condividi su

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata venerdì 28 ottobre: Anna ritorna a Milano. Salvatore furibondo

Continua l’appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap più amata dal pubblico italiano. Le anticipazioni relative all’ultima puntata della settimana puntano gli occhi su Anna Imbriani che, finalmente, ritorna in città. Armando e Marcello, dal canto loro, dopo aver scoperto la verità sulla madre Caterina, sentendosi in colpa per il giovane Amato, hanno deciso di rivelare a Salvatore ciò che hanno potuto constatare con i loro occhi. Salvo, da che era estremamente preoccupato per l’assenza di Anna, pretende ora delle spiegazioni dall’amata. La Imbriani, tuttavia, incontrandosi con il ragazzo, gli rivela qualcosa di scioccante.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni episodio di venerdì 28 ottobre: Maria è indecisa sul da farsi

Nel frattempo, Maria, dopo aver ricevuto l’offerta di lavorare in Costa Azzurra, e aver informato i colleghi della possibilità di un cambio di lavoro, non sa se accettare o meno la proposta, giacché significherebbe rinunciare a tutto ciò che ha costruito finora all’interno del Grande Magazzino. In suo aiuto arriva Vito che grazie ai suoi suggerimenti le dà una spinta per aprire gli occhi.

Gloria racconta a Ezio l’aggressione ai danni di Veronica

Ulteriori anticipazioni tv de Il Paradiso delle Signore rivelano che Gloria, maldestramente, rivela senza volerlo ciò che è accaduto a Veronica. Ezio, appresa la notizia, è furioso e non sa come comportarsi. Don Saverio gli suggerisce di allontanarsi momentaneamente dalla Zanatta e attendere che si calmino le acque.

Per scoprire come evolveranno le trame de Il Paradiso delle Signore bisognerà attendere la messa in onda dei nuovi episodi. L’appuntamento è dunque fissato, come di consueto, dal lunedì al venerdì alle ore 16 e 05 su Rai 1.

