Un Posto al Sole, trame fino al 28 ottobre: Roberto vuole salvare Marina

Un Posto al Sole, anticipazioni tv fino al 28 ottobre: Roberto vuole portare Marina sana e salva a casa. Niko studia la migliore strategia da presentare in tribunale.

Continua l’appuntamento con Un Posto al Sole, una delle soap più apprezzate dal pubblico italiano. Le anticipazioni relative agli episodi in onda questa settimana puntano gli occhi su Roberto. L’uomo è seriamente preoccupato dalla scomparsa di Marina e, continuando a rimuginare sulle possibili motivazioni, giunge alla conclusione che la donna non si è lontanata di sua spontanea volontà. L’imprenditore, consapevole che è necessario agire il prima possibile, decide di battersi per salvarla dai pericoli. Riuscirà Roberto a capire che dietro la scomparsa di Marina si nasconde Fabrizio Rosati? Quest’ultimo si sta svelando sempre più psicologicamente instabile e pericoloso. Cosa accadrà a Marina?

Un Posto al Sole, anticipazioni fino al 28 ottobre: Niko chiede aiuto a Palladini

Nel frattempo, Niko ha tutte le intenzioni di attuare la migliore strategia difensiva possibile da presentare in tribunale e per farlo chiede aiuto all’amico e collega Palladini. La situazione delicata del piccolo Jimmy richiede una repentina soluzione: il figlio di Micaela, infatti, è particolarmente turbato dai continui scontri tra la madre e la sorella gemella Manuela ed è arrivato a un punto di frustrazione tale da non rivolgere più la parola ai suoi cari. Micaela, dal canto suo, si sta rendendo conto dell’allontanamento del figlio e decide di agire prima che sia troppo tardi.

Nunzio ha il cuore a pezzi

Ulteriori anticipazioni tv relative ai prossimi episodi de Un Posto al Sole vedono Nunzio drasticamente abbattuto per la partenza di Chiara verso Perugia. Sebbene sa benissimo che per la sua amata è necessario affrontare un periodo di disintossicazione, il ragazzo si sente perso e demotivato. Perfino il lavoro non lo aiuta durante le giornate. Per tale ragione cerca spesso il conforto da parte di Rossella, ma Riccardo non vede di buon occhio la loro amicizia e, preso da un attacco di ira, caccia via il giovane Nunzio, subendo la disapprovazione della compagna.

Per scoprire l’evoluzione delle vicende de Un Posto al Sole, l’appuntamento ai fan è fissato dal lunedì al venerdì alle ore 20 e 50 su Rai 3.

