Un Posto al Sole, spoiler 1/11: Roberto dubita di Marina

Un Posto al Sole, anticipazioni puntata di martedì 1 novembre: Roberto Ferri dubita delle vere motivazioni dietro la scomparsa di Marina

Continua l’appuntamento con Un Posto al Sole, una delle soap tv più apprezzate dal pubblico italiano. Le anticipazioni tv relative all’episodio in onda martedì 1 novembre puntano gli occhi su Roberto Ferri. L’uomo continua a rimuginare sulla situazione di Marina, la quale è scomparsa e non riesce a sentire da parecchio tempo. Ferri inizia a chiedersi se la donna sia davvero in pericolo o se la sua è solo una suggestione e in realtà Marina ha semplicemente deciso di tagliare i ponti con lui. Il dubbio mette Roberto in una dura condizione: è realmente accaduto qualcosa di grave alla donna che ama o deve ricredersi sul suo conto? Ferri, infatti, è ancora allo scuro sulla verità dietro la scomparsa di Marina: la donna è stata presa in ostaggio da Fabrizio, il quale non ha nessuna intenzione di lasciarla libera.

Un Posto al Sole, anticipazioni episodio di martedì: Lia è intenzionata a recuperare il tesoro di Palazzo Palladini

Ulteriori anticipazioni tv de Un posto al Sole sulla puntata di martedì rivelano che Lia è convinta che il Palazzo Palladini nasconda un famigerato tesoro e ha tutte le intenzioni di trovarlo. Nel frattempo, grazie anche ai racconti inquietanti di Alberto, i bambini del condominio continuano a credere nel fantasma che infesta il palazzo e vogliono a tutti i costi scovarlo. Silvia, Guido e Mariella, nel frattempo, hanno compreso che il modo migliore per non subire spiacevoli sorprese è proprio quello di evitarle totalmente. Durante la notte di Halloween, quindi, eviteranno di mettersi a rischio.

Viola preoccupata per l’atteggiamento dell’ex marito

La Giordano, intanto, ha iniziato a subire delle attenzioni particolarmente possessive da parte dell’ex marito. L’uomo sembra fuori di sé e Viola potrebbe correre il rischio di subire delle violenze.

Per scoprire come evolveranno le vicende de Un Posto al Sole, bisognerà attendere la messa in onda dei prossimi episodi. L’appuntamento è dunque fissato, come di consueto, dal lunedì al venerdì alle ore 20 e 50 su Rai 3.

